Das sind die CarPlay-Neuerungen mit iOS 18

Für mich ist seit fast sieben Jahren klar: Nie wieder ein Auto ohne CarPlay. In meinem Skoda Octavia kann ich dieses Feature sogar Wireless nutzen und kann es nur weiter empfehlen. Mit dem kommenden iOS 18 gibt es natürlich wieder einige Neuerungen rund um CarPlay, für den ganz großen Sprung benötigt ihr aber irgendwann ein neues Auto.

Kommen wir aber zunächst einmal zu den Punkten, die ihr auf jeden Fall mit eurem bestehenden Wagen nutzen könnt. Einige neue Features hat Apple ja bereits vor der WWDC angekündigt: Es geht um die Bedienungshilfen.

So wird beispielsweise eine Sprachsteuerung integriert, mit der man in CarPlay navigieren und Apps bedienen kann, nur mit der Stimme. Für gehörlose Personen wird eine Geräuscherkennung integriert, die per Mitteilung auf Autohupen und Sirenen aufmerksam machen kann. Für farbenblinde Personen wird es einen Farbfilter geben, um die visuelle Gestaltung von CarPlay zugänglicher zu machen.

Aber auch für alle anderen gibt es einige neue Features. So zeigt die Nachrichten-App in der Übersicht Kontaktfotos und nicht mehr nur die Kürzel der Kontakte an. Diese Neuerung betrifft auch eingehende Mitteilungen. Außerdem kann man in den Einstellungen den Stummmodus automatisch aktivieren oder deaktivieren, wenn das iPhone mit CarPlay verbunden oder getrennt wird.

Falls euer Fahrzeug kein CarPlay mit an Board hat, haben wir euch ja erst vor einigen Wochen ein Display zum Nachrüsten vorgestellt. Mein Kollege Freddy ist damit in seinem Audi A1 sehr zufrieden unterwegs.

Die nächste CarPlay-Generation

Auf der WWDC 2024 hat Apple einige aktualisierte Bilder vom Next-Gen-CarPlay gezeigt. Dort können wir erstmals Fahrzeug-, Medien und Klima-Apps sehen. Diese Apps können vom Hersteller zum Teil frei gestaltet werden.

Darüber hinaus gibt es einige neue Bilder, die zeigen, wie das nächste CarPlay später im Auto aussehen könnte. Es heißt weiterhin, dass die ersten Fahrzeuge mit dem neuen CarPlay noch in diesem Jahr auf den Markt kommen sollen. Das stellt mich vor ein kleines Problem: Anfang nächsten Jahres benötige ich ein neues Leasing-Fahrzeug – und das neue CarPlay würde mich natürlich brennend interessieren.