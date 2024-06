Insta360 GO 3S: Neue Mini-Actioncam mit 4K und „Wo ist?“-Integration

Die neue Insta360 GO 3S ist das Nachfolgemodell der Actioncam Insta360 GO 3, das nun mit einer 4k-Auflösung ausgestattet ist und über eine verbesserte Aufnahmefunktion verfügt. Auch der Support von „Wo ist?“ von Apple ist mit an Bord.

In der Form gleichen sich die Insta360 GO 3S und ihre Vorgängerin. Allerdings kann das neue Modell jetzt in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Auch ein neues Weitwinkelobjektiv und ein leistungsstärkerer Chip sind verbaut. Wer gerne in Zeitlupe aufnimmt, kann mit dem neuen Modell nun Aufnahmen mit 200 fps bei 1080p oder 100 fps bei 2,7k anfertigen. Zudem ist die Kamera auch mit Dolby Vision HDR ausgestattet. So sind die Aufnahmen noch detailreicher. Über einfaches Drehen kann der Aufnahmemodus von Vertikal zu Horizontal und zurück gewechselt werden.

Dank der verbesserten Wasserdichtigkeit kann man mit der Actioncam nun zehn Meter tief tauchen. Beim Vorgänger waren bisher nur fünf Meter möglich. Die ebenfalls verbaute FlowState-Stabilisierung soll dafür sorgen, dass alle Videos in Bewegung ohne Wackler aufgenommen werden können.

Die Insta360 GO 3S wiegt 39 Gramm und hat ein magnetisches Gehäuse, mit dem man sie zum Beispiel an Kleidungsstücken oder Hundehalsbändern befestigen kann. Tatsächlich soll sogar die Magnetstärke des „Easy Clips“ verbessert worden sein, den man zusammen mit dem mitgelieferten Magnetanhänger benutzen kann. Damit die Kamera, wenn sie einmal befestigt worden ist, nicht mehr bewegt werden muss, lässt sich die Insta360 GO 3S zudem auch per Sprachbefehl steuern.

Action Pod für längere Akkulaufzeit und Co.

Der Action Pod, den Insta360 ebenfalls anbietet, passt auch an die 360 GO 3S. Den Action Pod könnt ihr zum Beispiel zur Fernsteuerung, als Ladegerät oder zusätzliches Gehäuse nutzen. Dabei wird der Pod magnetisch an die Kamera geheftet. Durch den Pod kann die Akkulaufzeit der GO 3S von 38 auf 140 Minuten verlängert werden.

Alle iPhone-Nutzer können sich außerdem über den Support von Apples „Wo ist?“-Funktion freuen, die es euch ermöglicht, eure Insta360 GO 3S wiederzufinden, solltet ihr sie unterwegs verlieren.

Ab 399,99 Euro erhältlich

Die Insta360 GO 3S ist in den Speichergrößen 64 GB und 128 GB über die Webseite von Insta360, bei Amazon oder anderen einschlägigen Händlern erhältlich. Im Standard-Paket sind die Kamera, der Action Pod und verschiedenes Zubehör enthalten.

Insta360 GO 3S 64 GB - Tragbare 4K Mini-Kamera, Freihand-POVs, Überall anbringbar,... 39 g & DAUMENGROSS - Entfessle grenzenlose Kreativität mit der Insta360 GO 3S, einer winzigen, leistungsstarken 4K-Kamera mit einem Gewicht von nur...

FREIHÄNDIGE 4K POVs - Ein leistungsstarker Chip für hochwertigere Aufnahmen und ein neues Weitwinkelobjektiv. Nimm freihändig 4K POVs auf, mit...

Insta360 GO 3S 128 GB - Tragbare 4K Mini-Kamera, Freihand-POVs, Überall anbringbar,... 39 g & DAUMENGROSS - Entfessle grenzenlose Kreativität mit der Insta360 GO 3S, einer winzigen, leistungsstarken 4K-Kamera mit einem Gewicht von nur...

FREIHÄNDIGE 4K POVs - Ein leistungsstarker Chip für hochwertigere Aufnahmen und ein neues Weitwinkelobjektiv. Nimm freihändig 4K POVs auf, mit...