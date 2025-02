CarPlay in iOS 18.4: Mehr App-Reihen auf größeren Displays

Ich habe in meinem Auto ein CarPlay-Display nachgerüstet und bin immer noch begeistert von der Lösung. Am besten ist es natürlich, wenn CarPlay direkt ins Fahrzeug integriert ist. Mein CarpodGo-Display hat ein längliches 16:6-Format und zeigt daher zwei Reihen mit Apps an. Viele Autos haben jedoch größere, höherformatige Displays – bislang zeigte CarPlay darauf trotzdem nur zwei Reihen, obwohl mehr Platz verfügbar wäre.

Mit der Beta-Version von iOS 18.4 nutzt Apple größere CarPlay-Displays nun besser aus. Ein Toyota-Tundra-Fahrer berichtet im MacRumors-Forum, dass sein Display jetzt drei statt zwei App-Reihen anzeigt. Voraussetzung dafür ist allerdings iOS 18.4, das derzeit nur als Beta für Entwickler und Entwicklerinnen verfügbar ist.

Noch ist nicht klar, ab welcher Displaygröße CarPlay die zusätzliche App-Reihe freischaltet. Die Anpassung sorgt jedoch für eine komfortablere Bedienung: Weniger Wischen, mehr Apps auf einen Blick – und dadurch weniger Ablenkung beim Fahren.