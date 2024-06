CarPlay 2.0: Designer zeigen Klassiker-Gestaltung

Apple hat bereits vor einiger Zeit eine komplette Überarbeitung für das eigene CarPlay-Framework angekündigt, das wohl noch in diesem Jahr in Version 2.0 vorliegen wird. Damit sollen auch Automobilhersteller mehr Freiheiten bekommen, die digitalen Instrumente in ihren eigenen Fahrzeugen anzeigen lassen zu können.

Ein Team des Designstudios BlackBox Infinite hat sich nun gefragt, ob CarPlay in Version 2.0 auch wirklich genügend gestalterischen Freiraum für Automobilhersteller bietet. Man hat sich zusammengesetzt und kurzerhand das Design der Instrumententafeln von insgesamt sieben Auto-Klassikern in das neue CarPlay-Framework übertragen. Herausgekommen sind sehenswerte Designs im Rahmen einer Machbarkeitsstudie, darunter auch ein Design des Porsche 911 Turbo, Ferrari Testarossa, Honda NSX, einer Corvette und auch des DeLorean aus „Zurück in die Zukunft“.

Auf der Website von BlackBox Infinite lassen sich alle sieben Instrumententafeln mit kurzen Beschreibungen einsehen. Das Designteam hat darüber hinaus ein kleines YouTube-Video veröffentlicht, in dem man auf die eigene Gestaltung über Apples CarPlay-Framework noch näher eingeht und alle Designkonzepte vorstellt. Das etwas mehr als vier Minuten lange Video steht in englischer Sprache inklusive englischen Untertiteln bereit. Mehr zu CarPlay in Version 2.0 findet ihr auch in unserem Artikel zum Thema.

Fotos: BlackBox Infinite.