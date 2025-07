FotMob: Meine liebe Fußball-App mit neuer CarPlay-Funktion

Bereits seit einigen Jahren setze ich in Sachen Fußball auf meinem iPhone auf FotMob (App Store-Link). Die App war damals eine der ersten, die Live Aktivitäten auf den Sperrbildschirm und in die Dynamic Island gebracht haben – noch lange vor OneFootball, das ist zuvor genutzt habe.

Jetzt bringt FotMob erneut eine spannende Neuerung, die CarPlay betrifft. In der Update-Beschreibung von Version 1205.0 heißt es: „CarPlay-Unterstützung ist jetzt für Spiele mit Audiokommentar verfügbar, sodass Sie das Spiel während der Fahrt freihändig verfolgen können.“

Und das ist tatsächlich eine Neuerung, die ich ganz praktisch finde. Mir ist es nämlich tatsächlich schon passiert, dass ich auf einer Urlaubsrückreise das Bundesliga-Radio starten wollte, als Fahrer mit drei schlafenden Insassen aber keine Gelegenheit hatte, den Stream über das iPhone zu starten. Das geht nun ganz einfach über FotMob in CarPlay, wobei ich ehrlicherweise nicht weiß, ob auch Audio-Streams der Bundesliga angeboten werden. Die Sportschau hat, soweit ich mich recht erinnere, mittlerweile ja auch eine CarPlay-Unterstützung.

Bringt FotMob auch neue iOS 26 Features in CarPlay?

Zudem können wir gespannt sein, was FotMob in Sachen iOS 26 und CarPlay in der Pipeline hat. Apple bietet damit ja bald auch Widgets und Live Aktivitäten auf dem Auto-Bildschirm an. Hierzu konnte ich bei FotMob leider noch keine neuen Informationen finden. Sobald ich hier Details entdecke, werde ich diese auf jeden Fall mit euch teilen.

Der Download von FotMob ist kostenlos, die App finanziert sich danach über Werbung. Falls ihr darauf keine Lust habt, könnt ihr mit FotMob+ entfernen. Ich habe dafür zuletzt 8,49 Euro pro Jahr bezahlt, was ich fair finde. Es gibt auch Optionen für einen oder drei Monate, zudem ein Familien-Abo. Letzteres ist mit 34,99 Euro leider recht teuer und lohnt sich erst ab fünf Personen, was dann doch ziemlich unattraktiv ist.