Anker und Zendure beklagen geplante IEC-Norm für Balkonkraftwerke

Falls ihr euch für das Thema Balkonkraftwerke interessiert, seid ihr in den vergangenen Wochen vielleicht auch schon über den neuen Entwurf für die international technische Norm IEC 60364‑7‑751 gestolpert. Diese könnte, sollte sie auch in Deutschland umgesetzt werden, weitreichende Auswirkungen für Balkonkraftwerke haben. Genau darauf hat nun der Bundesverband Steckersolar aufmerksam gemacht, unterstützt wird er dabei von zahlreichen Herstellern, unter anderem Anker Solix und Zendure.

Worum geht es bei der geplanten Norm IEC 60364‑7‑751 genau? Der Entwurf fordert eine teure und aufwändige Installation der Systeme mittels eigener, separater Zuleitung und verbietet herkömmliche Stecker-Verbindungen wie etwa auf Schutzkontakt-Basis.

Diese Auswirkungen hätte die Norm

Es gibt bereits innovative Lösungen, die verhindern sollen, dass man beim klassischen Stecker in Kontakt mit den Kontaktstiften kommt, etwa eine automatisch ausklappende Schutzabdeckung. Trotzdem wäre dieser Punkt der Norm gar nicht mal so tragisch, immerhin gibt es mit dem Wieland-Stecker bereits eine fertige Lösung. Diese würde dann die klassische Steckdose ersetzen, der Umbau müsste allerdings von einer Fachkraft erfolgen. Immerhin wäre der Aufwand überschaubar.

Das sieht beim zweiten Punkt der Norm ganz anders aus: Ein Balkonkraftwerk soll nur noch an einer eigenen Zuleitung betrieben werden können. Sollte das tatsächlich verpflichtend sein, wäre das wohl das Aus für viele zukünftige Installationen. Die Außensteckdosen am Balkon oder der Terrasse sind ja zumeist an einem Stromkreis mit anderen Anschlüssen, etwa dem Wohnzimmer.

Und warum überhaupt? Immerhin gibt es in Deutschland ja eine Begrenzung auf eine maximale Leistung von 800 Watt, die in das bestehende Hausnetz eingespeist werden darf. Weil die Balkonkraftwerke eben keine eigene Zuleitung haben, sondern einen bestehenden Stromkreis nutzen.

Das sagen der Bundesverband Steckersolar und die Hersteller

In einer gemeinsamen Pressemitteilung sagen der Bundesverband Steckersolar, Anker Solix, Zendure sowie einige andere Hersteller zudem folgendes: