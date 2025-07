Spigen MagFit Clip: Magnetclip soll bei Outdoor-Aktivitäten euer iPhone sichern

Spigen ist ein Zubehörhersteller, der mit dem MagFit Clip eine neue magnetische Befestigungsmöglichkeit für alle MagSafe-fähigen iPhones vorgestellt hat. Der Clip ist für die Befestigung am Rucksack- oder Schulterriemen konzipier. Das iPhone kann an den Clip geheftet werden, um während Outdoor-Unternehmungen, zum Beispiel beim Wandern, schnell griffbereit und trotzdem sicher verwahrt zu sein.

Der MagFit Clip besteht aus dem Clip-Stück, das sich am Rucksack, Kinderwagen, der Babytrage oder an jedem anderen Riemen befestigen lässt, und zwei zusätzlichen Befestigungsriemen. Das Clipstück verfügt über einen starken Magneten, an den das iPhone geheftet werden kann. Wollt ihr das iPhone verwenden, könnt ihr es ganz einfach lösen, indem ihr es von dem Clip abzieht.

Darüber hinaus bietet der MagFit Clip eine zusätzliche, spiralförmige Befestigungsschnur samt -clip, die das iPhone zusätzlich sichern soll, etwa vor dem Herunterfallen oder vor Diebstahl. Die Schnur wird per Sticker am iPhone befestigt und hält das iPhone auch dann, wenn es sich vom Magnet lösen sollte oder absichtlich von diesem gelöst wird.

Der MagFit Clip lässt sich mit allen iPhones verwenden, die MagSafe-fähig sind, sprich alle iPhones ab dem iPhone 12. Da das iPhone 16e ohne MagSafe-Support kommt, ist diese nicht mit dem Clip kompatibel.

Verkaufsstart in Deutschland noch nicht terminiert

Im deutschen Amazon ist der MagFit Clip bereits gelistet, aber noch nicht erhältlich. In den USA wird er für 30 US-Dollar gehandelt. Wenn euch das Produkt interessiert, könnt ihr es auf eure Amazon-Liste setzen, um benachrichtigt zu werden, wenn der Artikel bestellbar ist.

Es handelt sich zwar um eine relativ einfache Lösung, trotzdem haben wir sie in der Vergangenheit in dieser Form bisher von keinem anderen Hersteller gesehen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob das etwas für euch wäre…