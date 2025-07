Eve Light Strip für 29,99 Euro und weitere HomeKit-Angebote

Um den beliebten Münchner Hersteller Eve Systems, der seit jeher bekannt ist für sein HomeKit-Zubehör, ist es in den letzten Monaten ziemlich ruhig geworden. Im vergangenen Spätherbst ist der Eve Thermo Control erschienen, abgesehen davon ist zumindest in Deutschland und Europa nicht viel passiert.

Pünktlich zum Prime Day, der heute noch bis Mitternacht läuft, hat sich Eve Systems mit zahlreichen Deals zurückgemeldet. Alle Geräte sind mit HomeKit kompatibel, viele setzen auch schon auf den Matter-Standard. Wir wollen euch die besten Deals mit einem Rabatt von mindestens 30 Prozent vorstellen.

Der Eve Light Strip für 29,99 Euro

Das absolute Highlight ist vielleicht schon etwas angestaubt, aber definitiv in einer interessanten Nische unterwegs. Wenn ihr einfach nur einen klassischen Leuchtstreifen sucht, der von einer deutschen Marke stammt und sich einfach in HomeKit integrierten lässt, dann ist der Eve Light Strip eine Option. Den zwei Meter langen und 1.800 Lumen hellen Leuchtstreifen bekommt ihr jetzt für sensationelle 29,99 Euro.

Angebot Eve Light Strip (Apple Home) – Smarter LED-Lichtstreifen, 2 m, weiß, Farbe (RGB),... Eve Light Strip erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Brillante Weiß- und Farbspektren dank Tri-Dioden-Architektur und raumfüllende Helligkeit durch 1800 Lumen (900 lm pro m bei 4200K)

Solltet ihr eine klassische HiFi-Anlage im Einsatz haben und diese mit AirPlay kompatibel machen wollen, dann könnt ihr jetzt zum Eve Play greifen, Der Streaming-Adapter ist binnen weniger Minuten mit einem optischen oder koaxialen Kabel mit der Anlage verbunden, alternativ könnt ihr auch auf eine analoge Chinch-Verbindung setzen.

Es gibt sogar eine HomeKit-Anbindung, mit dem man Eve Play in Automationen einbinden kann. Zusammen mit Apple Music kann man dann automatisch seine Lieblingsmusik abspielen, sobald man nach Hause kommt. Eve Play bekommt ihr jetzt für 89,99 statt 149,95 Euro.

Angebot Eve Play (Apple Home) – Audiostreaming Adapter für AirPlay, Automatischer... Musik mit AirPlay auf vorhandene Verstärker, Aktivlautsprecher oder Soundbars streamen und liebgewonnene Hi-Fi-Komponenten einfach smart machen

Synchrone Multiroom-Wiedergabe: Dank des Audio-Sync von Eve Play spielt die Anlage ohne zeitverzögerte Töne simultan mit anderen...

Die reduzierten Matter-Devices von Eve Systems

Falls ihr auf den Matter-Standard und eine Thread-Verbindung für euer Smart Home setzen möchte, bekommt ihr diese Gadgets von Eve Systems mit 30 bis 37 Prozent Rabatt:

Eve Thermo (Matter): Smartes Heizkörperthermostat, LED-Display, Heizkosten sparen,... Wohlfühltemperatur einstellen – per App, Stimme oder direkt an der Heizung, und die Heizung von unterwegs steuern.

Heizkosten sparen: Die Heizung passend zum Tagesablauf automatisieren – nach Zeit oder Anwesenheit und automatisch pausierend, während gelüftet...

Eve Thermo (Matter) 4er Pack: Smartes Heizkörperthermostat, LED-Display mit... Wohlfühltemperatur einstellen – per App, Stimme oder direkt an der Heizung, und die Heizung von unterwegs steuern.

Heizkosten sparen: Die Heizung passend zum Tagesablauf automatisieren – nach Zeit oder Anwesenheit und automatisch pausierend, während gelüftet...

Angebot Eve Motion (Matter), Bewegungsmelder mit Lichtsensor (Innen-/Außenbereich), smarte... Alles abgedeckt: 120°-Sichtfeld, bis zu 9 m Erfassungsreichweite, kabelloser Batteriebetrieb und IPX3-Wasserbeständigkeit

Komfort und Sicherheit: Steuern Sie Leuchten oder Geräte und erhalten Sie Mitteilungen, sobald Bewegung erkannt wird (verfügbar auf ausgewählten...

Eve Motion (Matter) 3er Set: Bewegungsmelder (Innen oder Außenbereich), aktiviert... Alles abgedeckt: 120°-Sichtfeld, bis zu 9 m Erfassungsreichweite, kabelloser Batteriebetrieb und IPX3-Wasserbeständigkeit

Komfort und Sicherheit: Steuern Sie Leuchten oder Geräte und erhalten Sie Mitteilungen, sobald Bewegung erkannt wird (verfügbar auf ausgewählten...

Eve Aqua für die smarte Gartenbewässerung

Und auch für den Garten hat Eve Systems etwas am Start, und zwar die 2022er-Version des Eve Aqua mit Thread. Hier gibt es derzeit 33 Prozent Rabatt, so dass der Preis auf nur noch 99,99 Euro sinkt. Was ihr mit dieser smarten Bewässerungssteuerung anfangen könnt, seht ihr unter anderem im neuen Video unseres netten Kollegen Andreas von Spiel und Zeug.