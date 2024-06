iOS 18: Diese fünf neuen Funktionen erhalten die AirPods Pro

Apples kommendes Software-Update iOS 18 ist vollgepackt mit Funktionen für unterstützte iPhones. Gleichzeitig verspricht die Aktualisierung, auch das Erlebnis der AirPods Pro mit einer Handvoll ausgeklügelter neuer Funktionen zu verbessern. Diese basieren auf Verbesserungen des maschinellen Lernens und KI. Die folgenden fünf Funktionen der AirPods Pro werden voraussichtlich im Laufe des Jahres verfügbar sein, wenn iOS 18 im Herbst offiziell veröffentlicht wird (via MacRumors).

Kopfgesten: Anruf mit Kopfschütteln ablehnen

Apple wird neue Kopfgesten hinzufügen, mit denen User die AirPods Pro freihändig und ohne ein Wort zu sagen steuern können. Mit den neuen Gesten kann man mit dem Kopf nach oben und unten nicken oder ihn von links nach rechts schütteln, um einen Anruf anzunehmen oder abzulehnen. Mit Siri Interactions lassen sich auch Anrufe annehmen oder ablehnen, mit Nachrichten interagieren, Benachrichtigungen verwalten und vieles mehr – alles ohne zu sprechen.

Sprachisolierung unterdrückt laute Geräusche

Apples iPhones verfügen über eine Anruffunktion, mit der die Stimme des Gesprächspartners deutlicher zu hören ist, auch wenn man sich in einer belebten Umgebung befindet. In iOS 18 fügt Apple auch den AirPods Pro diese Sprachisolierung hinzu, so dass laute Hintergrundgeräusche unterdrückt werden.

Während eines Anrufs nehmen die Mikrofone der AirPods Pro normalerweise eine Vielzahl von Umgebungsgeräuschen auf, beispielsweise den Wind. Mit dem neuen Voice Isolation-Feeature unterscheidet das maschinelle Lernen diese Geräusche, blendet alle Umgebungsgeräusche aus und priorisiert die eigene Stimme, damit sie klar und deutlich zu hören ist.

Personalisiertes räumliches Audio für Spiele

Personalisiertes Spatial Audio mit dynamischem Head Tracking wird für Spiele über die AirPods (3. Generation), AirPods Pro und AirPods Max verfügbar sein – und liefert so einen immersiven Klang beim Hören von Musik oder beim Ansehen von Filmen und Serien.

Apple sagt, dass Gamer mit den AirPods Pro „die beste kabellose Audio-Latenz haben, die es je für mobile Spiele gab“. Die AirPods Pro bieten außerdem eine verbesserte Sprachqualität, einschließlich 16-Bit-Audio mit 48 kHz, wenn mit Teammitgliedern und anderen Gamern gechattet wird. Spieleentwickler und -entwicklerinnen können außerdem Spatial Audio in ihre Spiele einbauen, um ein noch intensiveres Klangerlebnis zu schaffen.

Adaptive Audiosteuerung für die AirPods Pro

Apples AirPods Pro der zweiten Generation verfügen über eine adaptive Audiofunktion namens Adaptive Noise Control, die den Klang und die aktive Geräuschunterdrückung als Reaktion auf Veränderungen in der eigenen Umgebung anpasst. Momentan ist Adaptive Audio eine Alles-oder-Nichts-Einstellung, aber das wird sich mit iOS 18 ändern. Apple hat ein Menü „Adaptive Audio anpassen“ hinzugefügt, mit dem sich die Einstellung anpassen lässt, um mehr oder weniger Lärm zuzulassen.

Hörgeräte-Modus

Laut eines Berichts von Bloomberg-Redakteur Mark Gurman vom März dieses Jahres werden die AirPods Pro mit der Veröffentlichung von iOS 18 im Laufe des Jahres einen neuen „Hörhilfe-Modus“ erhalten. Die AirPods Pro bieten bereits eine Conversation-Boost-Funktion, die die Lautstärke und Klarheit von Personen direkt vor dem Träger erhöht, aber bisher hat Apple die Ohrstöpsel nicht als Hörhilfegerät beworben.

Die AirPods Pro der zweiten Generation sind aktuell mit einem Rabatt von 14 Prozent für 239 Euro bei Amazon zu haben, während, die AirPods der dritten Generation bei Amazon ebenfalls einen 14-prozentigen Rabatt aufweisen und derzeit 171 Euro kosten. Bei Apple selbst werden für die beiden Modelle 279 bzw. 199 Euro fällig.

