CarPlay: Apple bestätigt Veröffentlichung der neuen Generation für 2024

Apple hat in dieser Woche die eigene Website aktualisiert, um zu bestätigen, dass die ersten US-Fahrzeugmodelle mit CarPlay-Unterstützung der nächsten Generation im Jahr 2024 auf den Markt kommen werden. Bisher wurde jedoch kein genauerer Zeitrahmen genannt und auch nicht angegeben, wann die Verfügbarkeit in anderen Ländern beginnen wird.

Im Abschnitt über die nächste CarPlay-Generation auf der Apple-Website hat Apple „Fahrzeugankündigungen kommen Ende 2023“ durch „Erste Modelle kommen 2024“ ersetzt. Die erste Beta von iOS 17.4, die heute veröffentlicht wurde, enthält darüber hinaus acht neue CarPlay-Apps, die von MacRumors entdeckt worden sind:

Auto Settings: Mit dieser App kann man gekoppelte iPhones verwalten und Fahrzeugeinstellungen anpassen.

Autokamera: Diese App zeigt das Bild der Rückfahrkamera des Fahrzeugs an.

Aufladen : Bei Elektrofahrzeugen zeigt diese App den Batteriestand, den Ladestatus, die verbleibende Zeit bis zur vollständigen Aufladung der Batterie und vieles mehr an.

Klima : Diese App ermöglicht den Zugriff auf die Klimasteuerung eines Fahrzeugs über CarPlay, so dass sich die Temperatur der Klimaanlage oder Heizung, die Gebläsegeschwindigkeit, die Sitzheizung, das beheizte Lenkrad und mehr einstellen lässt.

Schließungen : Diese App zeigt an, ob eine der Fahrzeugtüren geöffnet ist, und sie kann auch Warnsymbole des Fahrzeugs anzeigen.

Medien : Diese App ermöglicht den Zugriff auf FM- und AM-Radiosender innerhalb von CarPlay, zusammen mit anderen Medienoptionen wie SiriusXM. Es ist unklar, ob SiriusXM Satellitenkonnektivität anbieten wird oder auf Internet-Streaming beschränkt bleibt. Die Nutzer können aus einer Liste von Musikgenres wie Top 40 und Rock auswählen.

Reifendruck : Diese App zeigt den Luftdruck für jeden einzelnen Reifen des Fahrzeugs an und warnt vor niedrigem Druck, hohem Druck und platten Reifen.

Fahrten: Diese App liefert eine Vielzahl fahrbezogener Daten, darunter die Durchschnittsgeschwindigkeit des Fahrzeugs, die Kraftstoffeffizienz oder Energieeffizienz, die Gesamtzeit und die zurückgelegte Strecke einer Fahrt und vieles mehr.

Darüber hinaus zeigt ein Bild, das in der iOS 17.4 Beta entdeckt wurde, dass die nächste Generation von CarPlay wahrscheinlich einen „Auf Wiedersehen“-Bildschirm anzeigen wird, nachdem man das Fahrzeug ausgeschaltet hat. Apple hatte zudem bereits angekündigt, dass User in der Lage sein werden, das Thema und Farbschema der nächsten Generation von CarPlay anzupassen, einschließlich des Aussehens des Kombiinstruments. Dies wurde nun ebenfalls durch zusätzliche Bilder in der iOS 17.4 Betaversion bestätigt. Nach den ersten Previews vom CarPlay der nächsten Generation im Juni 2022 dürfte es nun, rund zwei Jahre später, endlich soweit sein und erste Fahrzeuge mit dem neuen Infotainment-System von Apple ausgestattet werden.