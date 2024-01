Photon Camera: Version 2.0 mit Graukartenerkennung und 3D-Kugelsteuerung

Die App Photon Camera (App Store-Link) für das iPhone stammt von den Machern der beliebten Camera+ und bietet dem User eine volle manuelle Kamera-Kontrolle. Jetzt hat das Entwicklerteam von Photon Camera ein neues Update im App Store veröffentlicht, das die App auf Version 2.0 anhebt.

Photon Camera bietet darüber hinaus die Flexibilität bei der Fotografie mit der Option, Bilder in ProRAW, RAW, JPEG und HEIF aufzunehmen. Zu den fortschrittlichen Funktionen gehören Clipping-Indikatoren, Fokus-Peaking, Fokus-Lupe und ein Histogramm. Nachdem Apple die Möglichkeit geschaffen hat, 4K ProRes-Videos mit dem iPhone 15 Pro direkt auf externe Laufwerke über USB-C aufzuzeichnen, hat Photon Camera diese Funktion mit einem der letzten Updates auch für Fotos aktiviert. Das ist besonders praktisch, wenn man Bilder in höherer Auflösung wie RAW oder ProRAW aufnehmen möchte.

Nun wurde Photon Camera 2.0 mit zwei neuen Funktionen für Power-User vorgestellt: Einer 3D-Weißabgleichskontrolle und eine Graukartenerkennung. LateNiteSoft hat die Veröffentlichung heute Morgen auf der eigenen Website ausführlich beschrieben:

„Heute sind wir stolz, Photon Camera Version 2.0 anzukündigen. […] Photon hat sich von einer schönen, intuitiven App für manuelle Aufnahmen zu einem Kraftpaket der manuellen Steuerung entwickelt. […] Es gibt jedoch einen Bereich, der noch kein gezieltes Update erhalten hat. Der Weißabgleich ist eine wichtige Komponente der manuellen Steuerung, die oft im Schatten von Fokus und Belichtung steht. Bei der Überarbeitung einer Funktion gibt es zwei Möglichkeiten: eine feinere Steuerung oder eine präzisere automatische Erkennung. In dieser Version haben wir uns für beides entschieden.“

Mit dem neuen 3D-Weißabgleich lässt sich gleichzeitig die Temperatur und der Farbton ändern, indem man die Farbe nicht nur auf den Achsen Blau/Orange, sondern auch Magenta/Grün anpassen kann. Sobald man die gewünschten Werte erreicht hat, lässt sich mit den Pfeilen in jeder Himmelsrichtung auf der Kugel eine Feinabstimmung der Farben vornehmen. Möchte man die Auswahl zu irgendeinem Zeitpunkt zurücksetzen, tippt man einfach auf die Schaltfläche „Auto“.

Darüber hinaus gibt es in Photon Camera 2.0 eine neue Graukartenerkennung. Letztere ist ein Standardwerkzeug in der Fotografie und kann nun auch mit der App verwendet werden. Dazu aktiviert man einfach den manuellen Weißabgleich, tippt auf die Graukartenoption, richtet den Sucher auf die Karte und bestätigt den Vorgang. So soll ein perfekter Weißabgleich bei allen Lichtverhältnissen ermöglicht werden.

Photon Camera lässt sich kostenlos aus dem App Store herunterladen und kann ab iOS 16.0 oder neuer sowie bei 17 MB an freiem Speicherplatz installiert werden. Über In-App-Käufe lassen sich monatliche (3,99 Euro) oder jährliche (19,99 Euro) Abonnements abschließen oder mit einem einmaligen Kauf für 44,99 Euro alle Funktionen freischalten.