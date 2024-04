XLayer MagFix Pro 2-in-1 Ladestation neu in Schwarz

Ende letzten Jahres ist die XLayer MagFix Pro 2-in-1 Ladestation in einer grau-weißen Variante erschienen, allerdings ohne Qi2. Support für Qi2 fehlt weiterhin, allerdings könnt ihr euch die Ladestation vom deutschen Hersteller XLayer ab sofort auch in Schwarz sichern. Die Neuauflage wird mit einem 20 Prozent Coupon gefeiert und ihr bezahlt an der Kasse 31,96 Euro statt 39,95 Euro. Die weiße Variante ist marginal günstiger.

XLayer MagFix Pro 2-in-1 Ladestation in Schwarz für 31,96 Euro statt 39,95 Euro (Amazon-Link)

20 Prozent Coupon auf der Produktseite aktivieren

Abgesehen davon, dass eine neue Farbe hinzugekommen ist, sind die technischen Daten gleich. Ihr könnt euer iPhone weiterhin per MagSafe magnetisch an die Station heften und im Hoch- und Querformat verwenden. Da Qi2 leider nicht mit dabei ist, könnt ihr euer iPhone daher nur mit maximal 10 Watt aufladen. Die meisten 2-in-1-Ladestationen sind für das iPhone und die Apple Watch optimiert, bei XLayer setzt man hingegen auf eine weitere Ladefläche für die AirPods. Da es hier nur drei Watt gibt, eignet sich die Ladefläche nicht für weitere Smartphones, zudem ist sie dafür auch etwas zu klein.

XLayer MagFix Pro 2-in-1 Ladestation versorgt iPhone und AirPods mit Strom

Gut: XLayer legt der schwarzen Variante ein schwarzes USB-C Kabel bei und alles ist perfekt aufeinander abgestimmt. Wie so oft, müsst ihr auch hier ein Netzteil mit 20 Watt in Eigenleistung stellen.

Die XLayer MagFix Pro 2-in-1 Ladestation ist optisch elegant und verfügt auf der Front über eine kleine LED, die pulsiert, wenn man Geräte auflädt. Abschalten könnt ihr die LED nicht, daher muss man über einen Einsatz im Schlafzimmer genauer nachdenken. Ein Stück Klebeband ist eine Option, allerdings keine schöne.

Davon ab ist die Ladestation zu empfehlen und ist vom Preis-Leistungsverhältnis spannend. Den neuen Ladestandard Qi2 gibt es bei XLayer noch nicht. Denkt an den Gutschein und klickt euch gerne noch einmal in unseren Testbericht zur weißen Station.

183 Bewertungen XLayer MagFix Pro 2-in-1 Ladestation Apple Wireless Charger I Standby I Magsafe... MagFix Pro 3-in-1 Ladestation faltbar mit magnetischer Andockung für MagSafe-kompatible Modelle (ab 12. Generation: iPhone 12, 13, 14 und iPhone 15...

Unterstützt Magsafe und Apple/iOS Geräte, einschließlich iOS 17 - Die ultimative kabellose Ladestation für Ihre Apple-Geräte.

170 Bewertungen XLayer MagFix Pro 2-in-1 Ladestation Wireless Charger Standby Kompatibel mit Magsafe... MagFix Pro 2-in-1 Ladestation mit magnetischer Andockung für MagSafe-kompatible Modelle (ab 12. Generation: iPhone 12, 13, 14 und iPhone 15 Pro und...

Unterstützt Magsafe und Apple/iOS Geräte, einschließlich iOS 17 - Die ultimative kabellose Ladestation für Ihr Apple-Ökosystem.