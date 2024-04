Anker Solix Solarbank 2 vorgestellt: Mehr Speicher und integrierter Wechselrichter

Balkonkraftwerke sind immer beliebter und 2023 ist die Anzahl der im Betrieb befindlichen Solaranlage auf ein Rekordhoch von über 300.000 gestiegen. 2022 waren es noch nicht einmal 100.000 Anlagen und 2021 sogar lediglich 20.000. Der Trend zeichnet sich ab und steckerfertige Balkonkraftwerke und Mini-Solaranlagen sorgen dafür, dass man mit Hilfe der Sonne eigenen Strom erzeugen kann. Wenn die Sonne sich lange zeigt, ist der Eigenbedarf schnell gedeckt und überschüssiger Strom wird kostenlos ins Netz eingespeist. Damit man den Strom nicht immer nur verschenkt, kann man überschüssigen Ertrag in einem Akku speichern.

Anker bietet mit seiner Marke Solix diverse Balkonkraftwerke und Speicherlösungen an. Die Anker Solix Solarbank haben wir selbst im Einsatz und hier im Test vorgestellt. Mit der Anker Solix Solarbank 2-Reihe gibt es fortan auch die Solarbank 2 Plus und Solarbank 2 Pro, die nicht nur mehr Speicher ermöglichen, sondern einen Wechselrichter direkt integrieren. Das Pro-Modell ist dabei das weltweit erste 2.400 Watt All-in-One-Balkonkraftwerk inklusive Speicherlösung.

Auch die Anker Solix Solarbank 2 Plus und 2 Pro ist mit einem modernen LifePO4-Akku mit einer Kapazität von 1.600 Wattstunden ausgestattet. Die 25 Kilogramm schwere Solarbank mit 800 Watt starkem Wechselrichter bietet in der Plus Version zwei MPPT-Tracker mit bis zu 1.200 Watt, während die Solarbank 2 Pro sogar vier MPPT-Tracker mit bis zu 2.400 Watt unterstützt. Damit lassen sich beim Pro-Modell vier Solarmodule in alle Himmelsausrichtungen parallel anschließen, um jederzeit das Maximum der Sonnenkraft herauszuholen.

Anker Solix Solarbank 2 lässt sich mit Zusatzbatterien erweitern

Die 1,6 kWh der neuen Anker Solarbank 2 hat man an guten Tagen schnell gefüllt. Wer noch mehr Strom speichern möchte, kann bis zu fünf weitere Batterien anschließen und die Reserve auf bis zu 9,6 Kilowattstunden erhöhen. Die Batterien lassen sich einfach stapeln und per Kabel verbinden. Weiterhin ist auch die Solarbank 2 dank IP65-Zertifizierung wind- und wetterfest und kann zwischen -20 und +55 Grad Celsius betrieben werden.

Mit dem Anker Solix Smart Meter wird das System intelligent und steuert zuerst den Eigenverbrauch in den eigenen vier Wänden und speist dann den Rest in die Solarbank ein. Durch die schnelle Reaktionszeit von maximal drei Sekunden von der konstanten Überwachung der benötigten Grundlast bis zur finalen Anpassung ist die Lösung von Anker SOLIX besonders energieeffizient.

Am 22. Mai startet die Anker Solix Solarbank 2 Plus und Pro

Auf der Webseite von Anker Solix könnt ihr euch bis 21. Mai unverbindlich registrieren und bekommt als Belohnung zwischen dem 22. und 28. Mai 22 Prozent Rabatt auf die unverbindliche Preisempfehlung. Mit dazu gibt es einen kostenlosen Smart Meter und ein 50 Euro Gutschein für Solix-Zubehör. Wer die Anker SOLIX Solarbank 2 Pro an den ersten beiden Tagen kauft, sichert sich zudem ein faltbares Anker SOLIX PS30 Solarpanel im Wert von 79,99 Euro.

Der offizielle Start der neuen Anker Solix Solarbank 2-Reihe ist für den 22. Mai geplant. Dann gibt Anker auch die Preise für die neuen Akkus bekannt. Die dritte Variante, die Anker Solix Solarbank 2 (ohne Plus und ohne Pro) startet etwas später, verzichtet auf einen integrierten Wechselrichter und richtet sich an alle, die schon einen Wechselrichter im Einsatz haben.