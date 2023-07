Erster Eindruck der Anker Solix Solarbank E1600

Im Juni hat Anker seine erste echte Speicherlösung für Balkonkraftwerke vorgestellt: Die Solarbank. Offiziell kommt es Ende August auf den Markt, Vorbestellungen werden aktuell im Anker-Shop für 1.099 statt 1.199 Euro angenommen. Ich habe gestern bereits mein Testgerät erhalten und direkt installiert. Meine ersten Erfahrungen mit der Anker Solix Solarbank E1600 möchte ich in diesem Artikel mit euch teilen.

Quadratisch, praktisch gut, könnte man vor dem Auspacken fast sagen. Im Paket steckt ein 42 x 23,2 x 24 Zentimeter großer Koloss mit einem Gewicht von 20 Kilogramm. Das ist nicht ganz verwunderlich, denn im Inneren steckt nicht nur der 1.600 Wattstunden fassende LiFePO4-Akku, sondern auch sämtliche benötigte Technik. Noch dazu ist das Gehäuse wetterfest, auch wenn man aus Temperatur-technischen Gründen zu lange direkte Sonneneinstrahlung verhindern sollte.

Die Installation der Anker Solix Solarbank E1600 ist denkbar einfach

Der Speicher für euer Balkonkraftwerk wird direkt zwischen den Solarmodulen und dem Mikro-Wechselrichter angeschlossen. Anker legt dafür vier normale MC4-Kabel und zwei Y-Kabel bei. Damit kann man die beiden Eingänge und den einzelnen Ausgang mit dem bestehenden System koppeln.

So ist es sogar möglich, zwei Solarmodule an einen Eingang des Wechselrichters anzuschließen. Dabei sollte man aber darauf achten, den einzelnen Anschluss des Mikro-Wechselrichters nicht zu überlasten. Den zweiten Anschluss am Wechselrichter kann man mit einem dritten Solarmodul oder falls gewünscht mit einer zweiten Anker Solix Solarbank E1600 belegen.

So sehen die Einstellungen in der Anker-App aus

Wie viel Energie die Solarbank in Richtung Wechselrichter und damit das Hausnetz schicken soll, kann in der Anker-App eingestellt werden – natürlich auch dann, wenn das Balkonkraftwerk oder der Mikro-Wechselrichter von einem anderen Hersteller stammen.

Im Solarstrom-Verbrauchsplan kann man halbstündlich festlegen, wie viel Watt Leistung freigegeben werden sollen. Im besten Fall natürlich so, dass die Grundlast des Hauses gedeckt wird. Wer weiß, dass der Fernseher abends regelmäßig läuft, kann die Ausgabe beispielsweise von 20:00 bis 22:30 Uhr um 150 Watt erhöhen.

Das erste Fazit zur Anker Solix Solarbank E1600

Die Idee ist einfach und aus meiner Sicht ziemlich gut umgesetzt. Für ein umfassendes Fazit werde ich die Anker Solix Solarbank E1600 in den kommenden Wochen im Zusammenspiel mit meinem Balkonkraftwerk nutzen. Der verregnete gestrige Tag war nicht wirklich aussagekräftig, zudem ist die Software-Entwicklung noch nicht final abgeschlossen. Das ist aber auch kein Wunder, denn immerhin kommt die Solarbank von Anker erst Ende August auf den Markt.