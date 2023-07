Rewind: KI-gestützte Verlaufssuche jetzt fürs iPhone verfügbar

Mit Rewind (App Store-Link) gibt es eine spannende neue App für das iPhone, die sich kostenlos herunterladen und ab iOS 16.0 oder neuer nutzen lässt. Gehalten in englischer Sprache, benötigt Rewind rund 36 MB eures Speicherplatzes auf dem Gerät und finanziert sich grundsätzlich über ein Abo für den Basic- und Pro-Tarif, in denen weitere Features integriert sind. Gratis-User bekommen insgesamt 50 Rewinds spendiert. Auch eine macOS-Version für M1- und M2-Macs kann auf der Website von Rewind AI heruntergeladen werden.

„Rewind bietet dir ein neues Maß an Produktivität – Du kannst Rewind nach allem fragen, was du auf deinem Telefon gesehen hast. Rewind ist eine wirklich personalisierte KI in deiner Tasche. Rewind zeichnet auf, was du in Safari liest, und importiert deine Screenshots. So kannst du die Leistung der KI nutzen, um Rewind jede beliebige Frage zu allem, was du gesehen hast, zu stellen, einschließlich einer Zusammenfassung für dich. Mit einem einfachen Fingertipp kannst du mit Rewind deine Vergangenheit durchforsten. So ist es einfacher denn je, einen bestimmten Screenshot zu finden, den informativen Tweet von vor ein paar Tagen auszugraben oder eine wichtige Webseite erneut aufzurufen. Profitiere von KI-gesteuerten Zusammenfassungen, die komplexe Recherchen, mit denen du dich beschäftigt hast, destillieren und dir so ermöglichen, wichtige Informationen schnell und mühelos zu erfassen.“

So berichtet das Entwicklerteam von Rewind im App Store zur eigenen Anwendung. Vor der ersten Nutzung hat man Rewind auf dem iPhone Zugriff auf alle Fotos zu gestatten, damit die App in der Foto-Bibliothek nach Screenshots zum Einbinden in den Verlauf suchen kann. Über eine Safari-Erweiterung, die ebenfalls in den Einstellungen aktiviert werden muss, kann dann der Browsing-Verlauf aufgenommen und erstellt werden.

Alles, was man mit Safari gelesen hat sowie alle angefertigten Screenshots werden einer Prüfung durch OCR unterzogen, so dass sie durchsuchbar gemacht werden. Auf diese Weise kann praktisch nach allem gesucht werden, was man in der Vergangenheit im Web gesehen hat. Das Layout von Rewind ähnelt auf dem iPhone ein wenig der Time Machine von Apple und erlaubt es, in einem Zeitstrahl zu browsen, um zu vergangenen Ereignissen „zurückspulen“ zu können. Rewind nutzt dafür die ChatGPT-4-Engine von OpenAI.

Rewind legt bei allem Zugriff auf den Browserverlauf und den eigenen Screenshots trotzdem Wert auf Privatsphäre. Laut Aussage des Entwicklerteams hat man nur selbst Zugriff auf die Aufnahmen: „Alle Aufnahmen werden lokal auf deinem iPhone verarbeitet und gespeichert.“ Zudem gibt man an, dass privates Browsing in Safari nicht aufgezeichnet wird. Ebenfalls wichtig zu wissen: Die App startet ihre Arbeit natürlich erst ab der Installation und kann nicht rückwirkend verwendet werden. Ein kleines YouTube-Video zeigt Rewind abschließend in Aktion.