The Enchanted World: Magisches Puzzle-Abenteuer kommt zurück in den App Store

Ab dem 7. Mai könnt ihr das Puzzle-Spiel The Enchanted World (App-Store-Link) aus dem Hause Noodlecake laden, das euch in eine magische Welt entführt, in der es spannende Puzzle zu lösen gilt. In der Rolle einer Fee müsst ihr durch verschiedene Landschaften reisen und diese so zusammensetzen, dass ihr euren Weg fortsetzen könnt. Das kleine Indie-Game ist im Einmalkauf für 3,99 Euro erhältlich und kann vorab kostenlos angespielt werden.

The Enchanted World ist kein unbekanntes Spiel, denn das Game zählte zu den ersten Titeln, die bei Apple Arcade verfügbar gemacht wurden. Nachdem die Verträge ausgelaufen sind, macht man das Spiel regulär im App Store verfügbar.

30 spannende Puzzles in The Enchanted World

The Enchanted World wartet mit mehr als 30 Schiebe-Puzzlen auf, die ihr im Spiel lösen müsst. Dabei reist ihr durch insgesamt neun verschiedene Welten. Die zugrundeliegende Story wird ausschließlich durch Sound, Musik und das Design des Spiels erzählt. So sollte es auch nicht stören, dass das Spiel nur in englischer Sprachversion kommt. Die minimalistische, doch gleichsam bunte Grafik möchte zusätzlich durch die kreativen Animationen überzeugen.

The Enchanted World ist handgemacht und stammt aus der Feder des Indie-Game Studios Noodlecake aus Kanada. Der Game-Trailer verspricht meiner Meinung nach ein wirklich liebevoll gestaltetes und durchdachtes Spiel, das durchaus unterhaltsam wirkt.

Kostenlos anspielen, Vollversion im Einmalkauf

Ihr könnt The Enchanted World ab dem 7. Mai kostenlos laden und anspielen. Wollt ihr die Vollversion freischalten, könnt ihr das per einmaligem In-App-Kauf für 3,99 Euro tun. Das Spiel ist somit werbefrei und ohne Abo spielbar. Zum Spielen benötigt ihr ein iPhone oder iPad, auf dem mindestens iOS bzw. iPadOS 13.0 installiert ist.