Adobe Express: Großes KI-Update für die mobile Kreativ-App

Adobe hat gestern bekanntgegeben, dass die aktualisierte mobile App Adobe Express (App Store-Link) ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen zur Verfügung steht. Adobe Express ist nun in Version 25.0.0 erschienen und steht als kostenloser Download für iOS und iPadOS mit optionalen Abo-Optionen im deutschen App Store bereit. Für die Installation braucht es neben iOS/iPadOS 16.0 oder neuer auch etwa 231 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Das Entwicklerteam berichtet dazu auch in einem neuen Beitrag im Newsroom.

„[Das Update] bringt die Funktionen der generativen KI Adobe Firefly direkt in die Hände von Millionen von Content-Erstellern, egal wo sie sich befinden. Adobe Express ist die All-in-One-App für die Erstellung von KI-Inhalten, mit der jeder schnell und einfach herausragende Social-Media-Posts, Videos, Flyer, Logos und vieles mehr entwerfen, gestalten und teilen kann. Millionen von Anwendern auf der ganzen Welt nutzen Adobe Express, um mehr Inhalte als je zuvor zu erstellen – allein im letzten Jahr hat sich die Zahl der Kreationen mehr als verdoppelt.“

Kreativwerkzeuge und KI von Adobe für die mobile Nutzung

Die neue mobile App will Foto-, Design-, Video- und generative KI-Funktionen von Adobe in einem allumfassenden Editor vereinen, mit dem alle die Möglichkeit haben, hochwertige Inhalte im Web und auf mobilen Endgeräten zu erstellen. Adobe gibt dafür auch einige praktische Anwendungsbeispiele:

„Marketingexperten können Erklär- und Werbevideos zur Einführung neuer Produkte erstellen oder markengerechte Kampagnen für mehrere soziale Netzwerke entwerfen. Kleinunternehmer können schöne Logos und auffällige Visitenkarten entwerfen, digitale Flyer für den Online-Verkauf erstellen, Fotos und Videos bearbeiten und Inhalte für ihre TikTok- und Instagram-Kanäle direkt in der App planen und veröffentlichen. Studenten können Instagram Reels erstellen, um soziale Veranstaltungen auf dem Campus zu bewerben, GIFs oder Animationen für Schulprojekte erstellen oder Lebensläufe in Echtzeit bearbeiten. Kreativprofis können ihre in Adobe Illustrator und Adobe Photoshop erstellten Assets einfach in Adobe Express einbinden und schnell Social Posts für das E-Commerce-Geschäft ihrer Kunden erstellen […].“

Adobe Express basiert in Version 25.0.0 auf der generativen KI von Adobe Firefly, die es den Usern unabhängig vom Kenntnisstand ermöglicht, komplexe Aufgaben schnell und einfach zu erledigen. Funktionen wie Text-zu-Bild, Texteffekte, generative Füllung und Text-zu-Vorlage ermöglichen es, im Handumdrehen Bilder und Designs zu erstellen, Personen oder Objekte einzufügen, zu entfernen oder zu ersetzen und auffällige Schlagzeilen zu erstellen. Andere KI-Funktionen wie „Animieren aus Audio“ und „Videos mit Untertiteln“ automatisieren komplexe Prozesse in Ein-Klick-Aktionen.

Adobe Express in Version 25.0.0 ist ab sofort für iOS und iPadOS kostenlos verfügbar. Für die Nutzung wird ein Account, der auch per Apple, Google oder Facebook erstellt werden kann, vorausgesetzt. Zudem sind alle verfügbaren Funktionen nur über ein Abo nutzbar, das 9,99 Euro/Monat oder 98,99 Euro/Jahr kostet. Darin inbegriffen sind unter anderem die Features „Radieren“ und „Größe ändern“, alle Premium-Vorlagen und Designelemente, Millionen von Adobe Stock-Fotos und -Videos, über 20.000 lizensierte Adobe-Schriftarten, 100 GB Speicher für 15 Stunden Video und eine kollaborative Anbindung an Adobe Photoshop Express.