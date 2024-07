Pixelmator Pro und Photomator: Update mit erweitertem RAW-Support

Das Entwicklerteam von Pixelmator ist hierzulande vor allem für die Bildbearbeitungs-Apps Pixelmator Pro (Mac App Store-Link) und Photomator (Mac App Store-Link) für macOS bekannt. Auch bei uns in der Redaktion kommt Pixelmator Pro neben Affinity Photo immer wieder gerne für entsprechende Aufgaben bei der täglichen redaktionellen Arbeit zum Einsatz.

Nun hat das Pixelmator-Team erneut ein frisches Update für die eigenen Kreativ-Apps im deutschen Mac App Store veröffentlicht, das Pixelmator Pro auf v3.6.5 bzw. Photomator auf v3.3.20 anhebt. Mit beiden Aktualisierungen hält ein erweiterter RAW-Support Einzug, der die Arbeit mit entsprechenden Bildformaten in den Pixelmator-App weiter vereinfacht.

Wie das Entwicklerteam in einem Blogbeitrag berichtet, hat man sich auf die Unterstützung von komprimierten Nikon-RAWs konzentriert. So lässt sich jetzt mit Fotos arbeiten, die mit den Komprimierungsalgorithmen High Efficiency (HE) und High Efficiency Star (HE*) aufgenommen wurden.

Mit dem Update wird auch die Unterstützung für RAWs der neu erschienenen Nikon Z 6 III, Fujifilm X-T50 Kameras und anderer sehr gefragter Kameramodelle hinzugefügt. Mit insgesamt 20 zusätzlichen RAW-Formaten unterstützen Photomator und Pixelmator Pro nun über 750 verschiedene RAW-Formate. Um die RAW-Kompatibilität zu überprüfen, stellt das Entwicklerteam eine vollständige Liste der von Photomator und Pixelmator Pro unterstützten Formaten bei Notion zur Verfügung.

Enge Zusammenarbeit mit Nikon

Ab sofort können Nikon-User Fotos, die mit den Komprimierungsalgorithmen High Efficiency (HE) und High Efficiency Star (HE*) aufgenommen wurden, in der Vorschau anzeigen und bearbeiten. Diese Algorithmen wurden entwickelt, um eine hohe Bildqualität beizubehalten und gleichzeitig die Dateigröße deutlich zu reduzieren, so dass RAW-Fotos schneller geöffnet und einfacher gespeichert werden können.

Trotz ihrer Vorteile werden Nikon-RAWs, die HE- und HE*-Komprimierung verwenden, aufgrund bestimmter technischer und lizenzrechtlicher Beschränkungen nicht in großem Umfang unterstützt. Dank der Zusammenarbeit mit Nikon konnte das Pixelmator-Team dies jedoch möglich machen. Diese Partnerschaft ermöglichte es auch, die Unterstützung für die neu erschienene Nikon Z 6 III hinzuzufügen, die erst später in diesem Jahr auf Systemebene unterstützt werden soll. Auch zu den weiteren RAW-Features äußert sich das Pixelmator-Team:

„Während die Apple RAW-Engine das Herzstück der RAW-Unterstützung in Photomator und Pixelmator Pro ist, können wir sie mit der erweiterten RAW-Unterstützung wunderbar ergänzen, indem wir die notwendigen Formate für ein umfassenderes RAW-Erlebnis hinzufügen. So wurde zum Beispiel mit einem kürzlichen System-Update die volle Unterstützung für Sony A6700 RAW-Dateien unter macOS Sonoma und iOS 17 hinzugefügt. Dank der erweiterten RAW-Unterstützung können Sie mit diesen Dateien nicht nur auf den neuesten Versionen arbeiten, sondern auch auf allen macOS- und iOS-Versionen, die derzeit von Photomator und Pixelmator Pro unterstützt werden. Ein weiteres Beispiel ist die Unterstützung für das beliebte Kameramodell Fujifilm GFX100 II. Auf Systemebene werden nur unkomprimierte Fujifilm-RAWs unterstützt. In der Zwischenzeit können Sie mit Photomator und Pixelmator Pro sowohl mit komprimierten als auch mit unkomprimierten Fujifilm-RAWs arbeiten, was dazu beiträgt, alle Fotografie-Workflows abzudecken.“

Das Pixelmator-Team regt Nutzer und Nutzerinnen auch an, über ein Formular weitere noch nicht unterstützte RAW-Formate mitzuteilen, so dass diese mit zukünftigen Updates in den eigenen Apps zur Verfügung gestellt werden können. Die Aktualisierungen für Pixelmator Pro und Photomator sind ab sofort im Mac App Store kostenlos verfügbar.