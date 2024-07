CyberGhost: So nutze ich den VPN-Service auf iPhone, iPad und Mac

Anzeige. Tatsächlich bin ich durch einen Zufall Kunde bei CyberGhost geworden, denn der frühere Anbieter Zenmate wurde zu CyberGhost migriert und somit auch mein Account. Seitdem greife ich gerne auf CyberGhost zurück, wenn ich via VPN meinen Standort ändern möchte, um beispielsweise blockierte Inhalte freizuschalten.

2 Jahre CyberGhost VPN + 2 Monate gratis für 67,76 Euro statt 311 Euro (zum Angebot)

26 Monate, nur 2,60 Euro pro Monat (inkl. Mehrwertsteuer)

Es ist natürlich möglich, dass man einen VPN ständig nutzt, allerdings greife ich auf CyberGhost immer nur dann zurück, wenn es notwendig ist. Bei meiner täglichen Recherche im Internet durchforste ich auch gerne Webseiten in Fernost, da es dort häufig Informationen und Produkte schon früher gibt. Doch einige Webseiten leiten automatisch auf die deutsche oder englische Webseite um. Mit einem aktiven VPN über China kann ich aber auch die originale Webseite aufrufen und die Informationen abrufen, die ich suche.

Geoblocking umgehen und ausländisches Streaming: Das geht mit einem VPN

Ein ähnliches Beispiel ist Geoblocking, bei dem anhand des eigenen Standorts Daten und Webseiten gesperrt sind. Das macht sich häufig beim Streaming bemerkbar, wenn man Inhalte sehen möchte, die zum Beispiel in Österreich oder in der Schweiz frei empfangsbar sind, hier in Deutschland aber hinter einer Bezahlschranke verschwinden. Ein aktuelles Beispiel ist die EURO2024, bei der die Telekom einige Spiele exklusiv beim kostenpflichtigen Dienst MagentaTV gezeigt hat, während die Spiele über ORF oder SRF kostenlos empfangbar waren. Als weiteres Beispiel kann man die Formel 1 nennen, die in unseren Nachbarländern noch im Free-TV zu sehen ist, während man bei uns nur mit Sky die Rennen sehen kann.

Die Nutzungsmöglichkeiten eines VPNs sind breit gefächert und jeder Nutzer und jeder Nutzerinn hat sicherlich leicht andere Anforderungen. Da CyberGhost VPN auch spezielle Streaming-Server bietet, kann man zum Beispiel Filme, Serien und weitere Inhalte freischalten, die hierzulande einfach nicht gestreamt werden. Unter anderem findet ihr optimierte Server für Netflix US, Disney+ US, BBC iPlayer, DAZN US, ESPN+ US und mehr. Zudem gibt es auch optimierte Server für die ARD, Zattoo, Amazon Prime Video, RTL+, ZDF, Netflix und mehr, um auch im Ausland eine schnelle Verbindung zum Streaming aufbauen zu können. Da man viele Services nur in Deutschland empfangen kann, ist das für Reisen ziemlich praktisch, da man auch so Zugriff auf die deutschen Inhalte bekommt.

CyberGhost VPN verfügt über mehr als 11.000 Server

Weltweit betreibt CyberGhost eine Vielzahl an Server und bietet mehr als 11.000 Server in 100 Ländern an. Da ich den VPN immer wieder im Einsatz habe, kann ich dem Dienst schnelle Geschwindigkeiten bescheinigen, wobei vereinzelte Länder auch mal etwas langsamere Geschwindigkeiten aufweisen. Dem Streaming steht aber nichts im Weg, dafür gab es immer ausreichend Power. Neben optimierten Streaming-Servern gibt es auch spezielle Server für große Downloads, die entsprechend eine große Bandbreite anbieten.

Wer ist CyberGhost VPN?

CyberGhost VPN ist ein renommierter Anbieter im Bereich Datenschutz und Sicherheit mit mehr als 38 Millionen Anwendern und Anwenderinnen weltweit und einer großartigen Bewertung auf Trustpilot. CyberGhost VPN gewährleistet Online-Sicherheit und schützt die Privatsphäre, indem der gesamte Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel geleitet wird. Dabei wird die IP-Adresse verschleiert und alle Daten werden verschlüsselt, was ein privates und sicheres Online-Erlebnis ermöglicht.

Ihr könnt all eure Geräte schützen

CyberGhost VPN stellt Apps für alle gängigen Plattformen bereit, einschließlich iOS, Android, Windows, macOS, Linux, Smart TVs und Router. Zusätzlich gibt es eine praktische Browser-Erweiterung für Chrome, die es ermöglicht, nur den Chrome-Browser über das VPN zu nutzen, während alle anderen Verbindungen ungeschützt bleiben und die normale Internetverbindung verwenden. Dies kann in bestimmten Situationen nützlich sein, jedoch bietet die Nutzung der Windows- oder Mac-App auf einem Desktop-Rechner einen umfassenderen Schutz.

Ohne Risiken testen: Uneingeschränkte 45-Tage-Geld-zurück-Garantie

Ich bin mir sicher, wenn ihr euch für CyberGhost VPN entscheidet, müsst ihr nicht von der Geld-zurück-Garantie Gebrauch machen, da der Dienst einfach gut funktioniert. Wenn der Service dennoch nicht euren Erwartungen entspricht, könnt ihr von der uneingeschränkten 45-Tage-Geld-zurück-Garantie Gebrauch machen. Lobenswert ist auch der 24/7 Kundenservice, der auch in deutscher Sprache kommuniziert.

Ihr könnt CyberGhost VPN mit 83 Prozent Rabatt kaufen

Verratet uns gerne in den Kommentaren, ob ihr einen VPN im Einsatz habt und wofür ihr einen VPN nutzt. Wenn ihr eure Internetverbindung schützen und eure Spuren im Internet verschleiern wollt, macht ihr mit CyberGhost VPN nichts verkehrt. Die Auswahl der Server ist sehr groß, die Geschwindigkeiten super und die Zuverlässigkeit gegeben. CyberGhost VPN ist eine Empfehlung und aktuell könnt ihr besonders günstig zuschlagen.