Ugreen Nexode Powerbank: Leider nicht so schnell wie versprochen

In der vergangenen Woche haben uns neue Testgeräte von Ugreen erreicht. Unter anderem die Ugreen Nexode Powerbank mit einer Kapazität von 20.000 mAh. Genau die gibt es heute im Prime Day auch günstiger – statt 99,99 Euro bezahlt ihr derzeit nur 69,99 Euro (Amazon-Link).

Die technischen Daten lesen sich zunächst einmal ziemlich gut. Die Ugreen Nexode Powerbank bietet eine Gesamtleistung von 130 Watt, an einem einzelnen USB-C-Port sollen sogar 100 Watt möglich sein. Insgesamt gibt es zwei USB-C-Ports und einen klassischen USB-A-Anschluss. Zum Lieferumfang gehören zudem ein USB-C-Kabel und ein kleiner Stoffbeutel, in dem alles verstaut werden kann.

Ziemlich gelungen ist das Design der Powerbank. Das Gehäuse ist zwar nicht aus Aluminium gefertigt, der Kunststoff macht aber auch einen sehr hochwertigen Eindruck. Zudem ist ein Display eingelassen, auf dem einige Sachen angezeigt werden. Neben kleinen Roboter-Symbolen, die den aktuellen Status der Powerbank anzeigen, können auch Leistungsdaten dargestellt werden. So kann man problemlos sehen, mit welcher Geschwindigkeit die Ugreen Nexode Powerbank lädt oder entlädt.

So schnell lädt die Ugreen Nexode Powerbank

Und hier gab es in unserem Test durchaus die eine oder andere Überraschung. So verspricht Ugreen beispielsweise, dass ein MacBook Pro mit 100 Watt besonders schnell geladen werden kann. Die Realität sah aber anders aus: Selbst kurz nach dem Start wurde unser MacBook Pro mit maximal 80 Watt geladen, später sank die Leistung sogar auf nur noch 30 Watt. Hier waren wir von den 100 Watt also sehr weit entfernt.

Ein ähnliches Bild beim Aufladen der Powerbank selbst an einem leistungsstarken Netzteil. Zu Beginn startete der Ladevorgang mit 62,1 Watt, fiel dann aber recht schnell auf nur noch 25 Watt ab. Entsprechend lange hat es gebraucht, rund 2 Stunden hing die Powerbank am Netzteil. Überraschend gibt Ugreen die Dauer von 2 Stunden für das komplette Aufladen in der Produktbeschreibung selbst an. Man weiß also, dass das nicht besonders schnell geht. Ärgerlich ist das natürlich dann, wenn die Powerbank leer ist und man sie kurzfristig mitnehmen möchte.

Vergleich mit dem Anker-Top-Modell

Dass es auch anders geht, beweist Anker mit der größten seiner drei Prime Powerbanks. Diese hat eine Kapazität von 27.650 mAh und konnte am gleichen Netzteil mit dem gleichen Kabel, das wir für den Ugreen-Test verwendet haben, absolut konstant mit 140 Watt aufgeladen werden. Nach rund 41 Minuten war die zuvor komplett entladene Powerbank wieder komplett aufgeladen. Das ist schon ein deutlicher Unterschied.

Leistung hat allerdings auch seinen Preis: Für das Top-Modell von Anker bezahlt man selbst am Prime Day mit 144,49 Euro mehr als doppelt so viel. Als gute und günstige Alternative können wir den Vorgänger ins Rennen schicken, die Anker 737 Powerbank mit 24.000 mAh Kapazität. Auch hier können konstant über 140 Watt geladen und entladen werden.

Und das Fazit zur Ugreen Nexode Powerbank? Die lädt leider nur langsam auf (wie vom Hersteller beschrieben) und liefert leider nicht die versprochene Ausgangsleistung. Preislich ist die Powerbank zwar günstiger als die vergleichbaren Modelle von Anker, das sollte man aber nur in Kauf nehmen, wenn man ausschließlich iPhone, iPad und andere kleinere Geräte aufladen möchte.

UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 130W mit 3 Ports externer Akku mit digitalem... 100W Superschnelle Ladung: Genieße mit dieser UGREEN Powerbank beidseitige Schnellladepower mit einer Gesamtleistung von 130W und ganze 100W...

20000mAh enorme Kapazität: Mit einer enormen Akkukapazität von 20000mAh und stabile Akkulaufzeit können Sie MacBook Air 13 bis zu 1.3 mal, Galaxy...