Torras 360° Ostand Spin Case: Diese iPhone-Hülle nutze ich gerade sehr gerne

Anzeige. Ich finde das iPhone ästhetisch und die Haptik gefällt mir gut. Ich habe mein iPhone 16 Pro Max lange ohne Case verwendet, da mir kleinere Kratzer relativ egal sind. Obwohl ich das große Display liebe, ist die Handhabung des großen iPhones vor allem mit einer Hand schwierig. Genau aus diesem Grund verwende ich derzeit ein iPhone-Case, namentlich das Torras 360° Ostand Spin Case. Die Kooperation mit dem Hersteller hat mich unabhängig von dieser dazu gebracht, wieder auf ein Case zu setzen.

Starten wir mit dem Highlight: Auf der Rückseite befindet sich der Ostand-Ring, der sich um 360 Grad drehen lässt, allerdings nur in 90-Grad-Schritten. Das ist super praktisch, denn so kann man das iPhone sowohl im Hoch- als auch Querformat aufstellen. Unterwegs im Zug kann man entspannt ein Video ansehen, während man bei einem FaceTime-Call das iPhone nicht ständig festhalten muss.

Der Ostand-Ring hat mich überzeugt wieder ein iPhone-Case zu nutzen, denn mit ihm kann ich das große iPhone 16 Pro Max besser handhaben. Ausgeklappt kann ich den Zeige- und Mittelfinger durch den Ring schieben, um das iPhone auch mit einer Hand besser bedienen zu können. Ich hatte immer ein wenig Angst, denn die Einhandbedienung beim iPhone 16 Pro Max ist eingeschränkt und bei einem falschen Handgriff kann das iPhone aus der Hand flutschen. Das gibt unschöne Dellen und im Worst-Case ein gebrochenes Display.

Des Weiteren übernimmt der Ring auch die MagSafe-Funktion, damit das iPhone samt Case mit diversem Zubehör kompatibel ist. Ich kann weiterhin mein iPhone kabellos laden, wobei durch das Case und den Ring sicherlich etwas mehr Leistung entweicht als bei einer direkten Aufladung auf dem iPhone-Rücken.

Man muss etwas aufpassen beziehungsweise einfach daran denken, dass der Ring auf der Rückseite aufklappen kann. Wenn ich das iPhone an einer Ladestation aber von unten nach oben abnehme, klappt der Ring nicht aus, da das Scharnier nur in eine Richtung funktioniert. Würde ich es genau andersherum machen, klappt der Ring natürlich auf. Hier muss man sich einfach an die „richtige“ Reihenfolge gewöhnen.

Die matte Rückseite gefällt mir, allerdings lässt sie keinen Blick auf das Apple-Logo zu. Alle Seiten sind entsprechend erhöht, sodass das Display nicht in direkten Kontakt mit dem Untergrund kommt. Das gilt übrigens auch für das Kamera-Modul, um so die einzelnen Linsen zu schützen. Alle Knöpfe kann ich weiterhin bedienen und für den Lautsprecher und den USB-C-Anschluss gibt es Auskerbungen.

Kamerasteuerung jetzt in das Case integriert

Während die Kamerasteuerung bisher ausgespart war, setzt das neue Torras 360° Ostand Spin Case auf eine durchleitende Schicht, so wie es bei den Apple Cases der Fall ist. Das finde ich super, denn so muss man den Finger nicht mehr so tief versenken, um die Kamerasteuerung zu bedienen. Die durchleitende Schicht erkennt die Berührungen zuverlässig und ermöglicht eine einfache Kamerasteuerung.

Das iPhone-Case macht das iPhone natürlich etwas dicker, jedoch bekommt man dafür einen soliden Schutz. Die Ecken sind noch einmal extra geschützt, um die Sturzkraft absorbieren zu können. Ausprobiert habe ich das natürlich nicht, ich möchte mein iPhone ja nicht mit Absicht auf den Boden schmeißen. Eine Garantie, dass bei einem Sturz nichts passiert, gibt es auch mit Case nicht. Allerdings sind die Chancen deutlich geringer, dass große Schäden entstehen können.

Fazit

Das Torras 360° Ostand Spin Case gefällt mir sehr gut. Vor allem der drehbare Ring auf der Rückseite, der das iPhone aufstellen und für einen sichern Halt sorgt, ist mein persönliches Highlight. Die nahtlose Integration der Kamerasteuerung ist zu begrüßen, da die Taste so einfacher zu bedienen ist und sich dort kein Staub sammelt. Alles in allem ist die iPhone-Hülle von Torras zu empfehlen.

Derzeit gibt es 15 Prozent Rabatt und ihr bezahlt nur 42,49 Euro statt 49,99 Euro. Das Case ist für das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max verfügbar, allerdings nur in der Farbe Schwarz.

Jetzt noch das Display schützen

Mit dem Torras iPhone-Case habt ihr jetzt alle Kanten und die Rückseite geschützt, allerdings das Display nicht. Wer Kratzer vermeiden möchte, kann das 9H+ harte Panzerglas von Torras aufbringen. Das funktioniert wirklich wunderbar einfach, da ein Rahmen mitgeliefert wird, der dafür sorgt, dass das Glas perfekt auf dem Display sitzt.

Zuvor muss man das Display natürlich reinigen, hier liefert Torras alles mit. Nachdem man die Schutzfolie mit einem Zug entfernt hat, kann man das Glas leicht andrücken. Hier muss man eigentlich nur zugucken und etwas drücken. Wenn noch Luftblasen verbleiben, können diese mit einem Schieber herausgedrückt werden.

In Kombination mit dem Case gibt es einen Rundumschutz

Ich finde das Feeling mit dem Torras Schutzglas gut, allerdings sind die Kanten schon spürbar. Lege ich mein iPhone mit Glas in das Torras iPhone-Case, ist dieses Problem nicht mehr da. Das Case und das Glas harmonisieren perfekt miteinander und bieten einen kompletten Rundumschutz.

Für 22,94 Euro statt 26,99 Euro werden direkt 2 Panzergläser geliefert und ihr habt eines auf Reserve. Bricht das aufgebrachte Glas, könnt ihr das nächste aufbringen, ohne eine teure Display-Reparatur bei Apple in Auftrag zu geben.

