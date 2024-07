Proton: Google Docs-Alternative mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gestartet

Erst vor rund zwei Wochen haben wir über den Cloudspeicher des Schweizer Unternehmens Proton, Proton Drive, berichtet. Seit kurzem lässt sich dort nämlich die bereits für Desktop-Geräte verfügbare Backup-Funktion für Fotos auch auf Mobilgeräten unter iOS verwenden. Unseren Artikel dazu findet ihr zum Nachlesen hier.

Doch an dieser Stelle macht das Team von Proton beim hauseigenen Cloudspeicher nicht halt: In einem Blogbeitrag hat man nun angekündigt, in Proton Drive ab sofort eine Ende-zu-Ende-verschlüsselte Alternative zu Google Docs, genannt Proton Docs, zu integrieren. Das Entwicklerteam spricht von einer „sicheren Alternative zu Google Drive und Docs“.

Proton Docs bietet Nutzern und Nutzerinnen eine durchgängig verschlüsselte (E2E) Dokumentenerstellung, -bearbeitung und -zusammenarbeit, die in Protons Cloud-Speicherprodukt Drive integriert ist. Die Implementierung von E2E bedeutet, dass nicht einmal Proton auf den Inhalt oder die Metadaten, beispielsweise Dateinamen, der Dokumente zugreifen kann. Die Benutzerdaten werden auf Schweizer Servern gespeichert, wo sie durch strenge Schweizer Datenschutzgesetze geschützt sind.

Nach der kürzlichen Übernahme der verschlüsselten Notizen-App Standard Notes durch Proton integriert Docs viele der beliebten Funktionen, darunter die vollständige Unterstützung von Markdown und Rich Text, Code-Blöcken und Checklisten. Das sind laut Proton die Highlights von Proton Docs:

Schreibe mit Privatsphäre: Erstelle und bearbeite Dokumente in Proton Drive, mit der Gewissheit, dass deine Inhalte nur für dich und die Personen zugänglich sind, für die du sie freigeben möchtest.

Freigeben und einladen: Lade andere User mit einem einzigen Klick ein, deine Dokumente anzusehen oder zu bearbeiten.

Zusammenarbeit in Echtzeit: Änderungen werden sofort übernommen, so dass jeder Beteiligte immer die aktuellste Version sieht.

Anzeige von Cursors und Anwesenheitsindikatoren: Sehe, wer das Dokument gerade anschaut oder bearbeitet, und verbessere so die Teamarbeit und Kommunikation.

Hinterlasse Kommentare und Antworten: Füge Kommentare hinzu, um Feedback zu geben, ohne das Dokument zu bearbeiten. Die Kommentare sind für alle Beteiligten sichtbar, so dass alle auf dem Laufenden bleiben.

Einfaches Importieren und Exportieren: Du kannst .docx-Dokumente hochladen, sie bearbeiten und in verschiedenen Formaten wie .docx, .txt, .md und HTML herunterladen.

Unter Berufung auf die eigene „privacy-is-everything“-Haltung sagt das Unternehmen, dass jedes Dokument, jeder Tastenanschlag und sogar jede Cursorbewegung in Echtzeit Ende-zu-Ende-verschlüsselt wird. „Im Gegensatz zu Google Docs verpflichtet sich Proton, niemals Nutzerdaten für irgendeinen Zweck zu sammeln, was bedeutet, dass die Informationen streng privat bleiben“, verspricht das Unternehmen.

Proton Docs ist derzeit eine Webanwendung, soll aber nach Angaben von Proton in Zukunft plattformübergreifend als eigene App angeboten werden. Neben Docs enthält Proton Drive unter anderem auch einen Kalender, einen Dateispeicher, einen Passwortmanager und mehr. Proton Docs erfordert ein kostenloses Proton Drive Konto. Docs wird ab heute eingeführt: Die Funktion soll in den nächsten Tagen für alle Nutzer und Nutzerinnen verfügbar sein.