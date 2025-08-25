Wir freuen uns immer wieder, wenn Indie-Entwicklerteams tolle Apps anbieten und diese dann sogar im Rahmen einer Preisaktion kostenlos verfügbar machen. Der Entwickler Andrii Kolisnyk aus der Ukraine hat kürzlich seine Countdown- und Widget-App TimeTill (App Store-Link) bei Reddit vorgestellt und bietet diese nur noch heute im Rahmen des ukrainischen Unabhängigkeitstages komplett kostenlos an.

TimeTill kann auf iPhones und iPads heruntergeladen und gratis installiert werden. Dafür wird mindestens iOS bzw. iPadOS 17.0 oder neuer vorausgesetzt, ebenso wie rund 31 MB an freiem Speicherplatz. Die Anwendung steht auch in deutscher Sprache bereit und kann derzeit über den kostenlosen „Lifetime“-In-App-Kauf für immer gratis genutzt werden. Dieser lässt sich nach dem ersten Start der App in einem Preismenü ganz unten auswählen und kostenlos erwerben. Sonst wird dafür rund 30 Euro fällig. Das Monatsabo für TimeTill kostet weiterhin 1,99 Euro, das Jahresabo ist für 14,99 Euro zu haben.

Die kleine, aber feine Countdown-App TimeTill steht schon seit April 2024 im deutschen App Store zum Download bereit und wird über regelmäßige Updates stetig weiterentwickelt, zuletzt am 23. August dieses Jahres. Mit TimeTill lassen sich Countdowns zu wichtigen Ereignissen bequem und einfach einfügen, beispielsweise Geburtstage, Urlaube, Feiertage, Sport- oder Konzertevents, die sich individuell mit Schriftarten, Farbschemata und Ansichtsvarianten erstellen lassen.

Darüber hinaus können auch smarte Benachrichtigungen eingerichtet werden, die einen genau zur richtigen Zeit vor einem anstehenden Event informieren. „Lasse dich 30 Tage vor deinem Hochzeitstag, eine Woche vor Geburtstagen oder nach deinen eigenen Vorstellungen erinnern“, berichtet dazu Andrii Kolisnyk im deutschen App Store.

iCloud-Synchronisation und Feier-Modus integriert

Um die eigenen Countdowns immer im Blick zu behalten, können in TimeTill auch Widgets zum Startbildschirm hinzugefügt werden. Es lässt sich zwischen verschiedenen Größen und Designs auswählen. Zudem gibt es einen optionalen Dunkelmodus für die App mit etwas gesetzteren Farben, ebenso wie einen Feier-Modus, wenn eines der Ereignisse eintritt. Damit die Events auf allen Geräten auf dem gleichen Stand sind, hält TimeTill auch eine iCloud-Synchronisation bereit.

Wer möchte, kann sogar aktiv zur weiteren Entwicklung von TimeTill beitragen: Dazu nutzt man einfach die in den Einstellungen der App vorhandene Option, neue gewünschte Features einzureichen oder über bereits geplante abzustimmen. Wenn ihr Interesse an TimeTill habt, solltet ihr den Download-Button bald tätigen: Der Entwickler hat mitgeteilt, dass der Lifetime-In-App-Kauf nur noch heute am 25. August 2025 kostenlos sein wird. Wenn euch TimeTill gefällt, hinterlasst auch gerne ein Feedback an Andrii Kolisnyk oder eine gute Bewertung im App Store.