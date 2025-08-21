Lofi Bear: Simpler Pomodoro-Timer inklusive Entspannungs-Musik und -Sounds

Gerade im Home Office kann es manchmal schwierig sein, sich auf die eigene Arbeit zu konzentrieren und sich nicht ablenken zu lassen. In diesen Situationen kann es hilfreich sein, einen Pomodoro-Timer zu verwenden, der die Arbeit in sinnvolle kleinere Zeitabschnitte einteilt und auch Pausen mit einplant. Wenn dann noch entspannte Musik oder Naturgeräusche hinzukommen, steht der Produktivität in vielen Fällen nichts mehr im Weg.

Die kleine, aber feine App Lofi Bear (App Store-Link) vom Entwickler Whilce Raphael Varquez aus Hawaii kombiniert diese beiden Aspekte: Einen simplen Pomodoro-Timer und entspannte Musik sowie Natursounds. Die Anwendung steht grundsätzlich kostenlos im deutschen App Store für iPhones und iPads zum Download bereit, kann aber auch in der iPadOS-Version auf dem Mac installiert werden. Für die Einrichtung benötigt es neben 307 MB an freiem Speicherplatz auch iOS/iPadOS 17.2 bzw. macOS 14.2 oder neuer. Alle Inhalte stehen in englischer Sprache bereit.

„Tauche ein in eine ruhige, produktive Atmosphäre mit Lofi Bear – deinem gemütlichen Begleiter zum Lernen, Arbeiten und Entspannen. Lofi Bear kombiniert Lofi-Musik-Playlists mit einem anpassbaren Pomodoro-Timer, damit du konzentriert und produktiv bleibst und gleichzeitig dein Gleichgewicht bewahren kannst.“

So berichtet der Entwickler in der App Store-Beschreibung. Der Hauptscreen der App zeigt in einem niedlichen Cartoon-Stil eine Szene, bei der ein Bär mit Kopfhörern an einem Schreibtisch sitzt und ein Buch liest. Tippt man den Bildschirm an, erscheinen Möglichkeiten zur Musiksteuerung, zum Aktivieren oder Deaktivieren von insgesamt fünf Natursounds (Vogelgezwitscher im Wald, leichter Regen, starker Regen, Gewitter und Grillenzirpen bei Nacht), sowie zur Einrichtung von Pomodoro-Timern. Letztere können hinsichtlich der Fokuszeit, der Pausendauer und der Anzahl der Sessions manuell nach eigenen Bedürfnissen konfiguriert werden.

Entspannende Chillout-Musik in fünf verschiedenen Kategorien

Für weitere Entspannung hält Lofi Bear eine große Auswahl an Chillout-Musik aus lizenzfreien Quellen bereit, und zwar in den fünf Kategorien Chill, Study, Beats, Ambient und Dreamy. Es lässt sich an dieser Stelle entweder für eine der Kategorien entscheiden oder ein Mix aus allen abspielen. Zusätzlich lassen sich zur Musik die oben beschriebenen Natursounds hinzuschalten und in ihrer Lautstärke anpassen. Möglich ist auch eine Wiedergabe der Musik auf Bluetooth- oder AirPlay-Lautsprechern wie den HomePods von Apple.

Der Entwickler bietet seine App Lofi Bear grundsätzlich kostenlos an, stellt aber auch ein optionales Premium-Abo zur Verfügung, das 3,99 Euro/Monat inklusive einer dreitägigen kostenlosen Testphase oder 39,99 Euro/Jahr kostet. Mit der Premium-Option lassen sich die Pomodoro-Timer noch individueller anpassen, die Musikgenres manuell auswählen und unbegrenzt Songs überspringen. Für die meisten Anwendungszwecke sollte aber bereits die Gratis-Version der App genügen.