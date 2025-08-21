Google Fotos: Neue KI-Funktionen für die Foto-App vorgestellt

Gestern hat Google während des Made by Google 2025-Events nicht nur zahlreiche neue Pixel 10-Smartphones, Wearables und Kopfhörer vorgestellt, sondern auch einen Einblick in neue Software-Funktionen für die Google Fotos-App (App Store-Link) und den gleichnamigen Dienst präsentiert. Vor allem im KI-Bereich soll Google Fotos weiter aufgewertet werden.

Wie Google auch in einem Newsartikel berichtet, soll es bald in Google Fotos möglich sein, Bildbearbeitungen über Text- und Sprachanfragen durchführen zu können.

„Heute stellen wir Ihnen die neuen Funktionen zur dialogbasierten Bearbeitung im neu gestalteten Fotoeditor vor. Damit stehen Ihnen noch mehr Möglichkeiten zur Verfügung, um beeindruckende Bearbeitungen vorzunehmen, darunter einfache Gesten, Vorschläge mit einem Fingertipp und jetzt auch natürliche Sprache. Dank der fortschrittlichen Gemini-Funktionen können Sie mit Fotos jetzt in Sekundenschnelle individuelle, KI-gestützte Bearbeitungen vornehmen, die Ihre Vision zum Leben erwecken. Sie müssen keine Werkzeuge auswählen oder Schieberegler anpassen. Sie müssen Fotos lediglich um die gewünschten Bearbeitungen bitten.“

Die vom Nutzer bzw. der Nutzerin in der Google Fotos-App gewünschten Änderungen lassen sich in der Benutzeroberfläche einfach per Text oder Spracheingabe beschreiben, und die Bearbeitung wird automatisch vorgenommen. Google gibt an, dass man manuell keine Werkzeuge auswählen oder Schieberegler betätigen muss: Alle Bearbeitungsschritte werden über die dialogorientierte KI ermöglicht. Die Anfragen können sowohl allgemein als auch sehr spezifisch sein, einige Beispiele listen wir nachfolgend auf:

Die Autos im Hintergrund entfernen

Dieses alte Foto wiederherstellen

Reflexionen entfernen und die verblassten Farben korrigieren

Blendungen entfernen, das Foto aufhellen und Wolken zum Himmel hinzufügen

Mach es besser

Die KI kann dabei nicht nur einzelne, sondern auch gleich mehrere Anfragen in einem einzigen Prompt, wie etwa bei „Reflexionen entfernen und die verblassten Farben korrigieren“, verarbeiten. Die neue KI-Funktion in Google Fotos wird zunächst auf dem neuen Google Pixel 10 verfügbar gemacht werden, es ist aber denkbar, dass das Feature auch bald den Weg auf weitere Geräte finden wird.