Insta360 GO Ultra: Neue Kompaktkamera mit 4K-Auflösung für alle Lebenslagen

Das Unternehmen Insta360 ist vor allem bekannt für Actioncams, die vor allem bei sportlichen Aktivitäten, bei Content Creators oder bei Abenteuern im Alltag zum Einsatz kommen. Nun hat Insta360 mit der neuen GO Ultra eine ultrakompakte Kamera vorgestellt, die man selbst als „neueste Evolution in der Welt der Kompaktkameras“ betitelt.

Laut Aussage von Max Richter, Mitgründer und VP of Marketing bei Insta360, soll die neue GO Ultra die Fortschritte der Ace- und X-Kamera aus dem eigenen Portfolio aufnehmen und sie in eine kompakte Kamera im Taschenformat packen. So sollen neue kreative Möglichkeiten eröffnet werden, ohne dabei die Mobilität zu beeinträchtigen.

In der Insta360 GO Ultra kommt ein 1/1,28″-Sensor zum Einsatz, der 221 Prozent größer als sein Vorgänger ist, ebenso wie ein neuer 5 nm-KI-Chip, um neue Optionen bei der Bild- und Videoerstellung in der GO-Reihe zu bieten. Die Kompaktkamera liefert zudem flüssige 4K-Videos mit 60 fps und setzt auf die PureVideo- und Active HDR-Modi für noch mehr Kreativität. Wie auch schon andere Kameras von Insta360 setzt man auch bei der Neuerscheinung auf KI-Algorithmen, um unter anderem visuelles Rauschen zu reduzieren und bei Aufnahmen mit wenig Licht die Helligkeit zu optimieren.

Wie das Insta360-Team berichtet, kommt die GO Ultra auf ein Gewicht von lediglich 53 Gramm, so dass sie sich mit Hilfe der integrierten Magnetbasis überall problemlos befestigen lässt – selbst an den verrücktesten Plätzen, um ungewöhnliche Perspektiven aufnehmen zu können. Darüber hinaus gibt es weiteres Zubehör für die Kompaktkamera, darunter abziehbare Sticky Pads oder dem Toddler-Titan Hut-Clip, um die GO Ultra vielseitig nutzen zu können. Bei der Bearbeitung der Aufnahmen kommt dann die Insta360-App zum Einsatz.

„Genauso intuitiv funktioniert die verbesserte Insta360-App mit leistungsstarken KI-Tools, die deine Aufnahmen sofort in teilbaren Content verwandeln. Übergänge, Effekte, Musik und mehr können mit wenigen Fingertipps hinzugefügt werden. Radfahrer können ihre Daten – GPS, Herzfrequenz, Geschwindigkeit – von Strava oder einem Drittanbieter-Gerät einzufügen, so dass sie in Echtzeit mit ihren Aufnahmen synchronisiert werden. Das neue Feature KI-Familienmomente fasst alle magischen Augenblicke deiner Liebsten in einem virtuellen Album zusammen, damit du auf ewig Freude daran haben kannst.“

Wasserdicht nach IPX8 und austauschbare MicroSD-Karten

Zu den weiteren Features der neuen Kompaktkamera gehört eine Wasserdichtigkeit nach IPX8, so dass sie sogar einen Tauchgang von bis zu zehn Metern Wassertiefe übersteht. Die Standalone-Kamera bietet zudem mit einer Ladung eine Laufzeit von 70 Minuten, in Kombination mit dem Action Pod-Zubehör sind es sogar 200 Minuten. Das Schnellladesystem der GO Ultra kann den Akku innerhalb von nur 12 Minuten auf 80 Prozent Kapazität bringen. Die Kompaktkamera setzt darüber hinaus auf austauschbare MicroSD-Karten, um direkt auf bis zu 2 TB Speicherplatz zugreifen zu können.

Die Insta360 GO Ultra ist ab dem heutigen 21. August 2025 im Insta360 Store, bei Amazon und ausgewählten Händlern erhältlich. Das Standard-Bundle kostet 429 Euro und enthält die GO Ultra (Standalone-Kamera und Action Pod) in Nachtschwarz oder Polarweiß, eine Schnellspann-Sicherheitskordel, einen Magnetischen Easy Clip, einen Magnetanhänger, ein USB-C-Kabel und einen Linsenschutz. Weitere Infos finden sich auf der Insta360-Website.