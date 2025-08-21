Beliebte Powerstation von EcoFlow bekommt einen Nachfolger

Mit der Delta 2 Max (siehe Titelbild) bin ich vor einigen Jahren in die Welt von EcoFlow eingestiegen, damals in Verbindung mit dem PowerStream-Balkonkraftwerk. Seitdem verfolge ich die EcoFlow-Community auf Facebook regelmäßig und bekomme immer wieder mit, dass nach einem Nachfolger der Delta 2 Max gefragt wird. Vor allem, da mit der Delta 3 und Delta 3 Plus schon Modelle der nächsten Generation auf den Markt gekommen sind.

Wann genau EcoFlow die Delta 3 Max auf den Markt bringen wird, das weiß ich leider nicht. Ich bin im Web aber über eine PDF-Datei aus dem August 2024 gestoßen, in der die Delta 3 Max und auch die noch leistungsstärkere Delta 3 Max Plus bereits namentlich und samt technischer Daten genannt werden.

Zunächst einmal sollen sie mit 2.048 Wattstunden die doppelte Kapazität im Vergleich zu den bisherigen Delta 3 Modellen bieten. Auch der maximale AC-Output wurde erhöht und beträgt dauerhaft zwischen 2.400 und 3.000 Watt. Die Lautstärke der Powerstations soll dabei unter 30 Dezibel liegen.

Die Delta 3 Max verfügt über einen Solareingang mit bis zu 800 Watt Leistung sowie über vier USB-Ports und vier Steckdosen. Die Delta 3 Max Plus bietet einen weiteren Solareingang und darüber hinaus zusätzliche Anschlüsse wie etwa einen „12-Volt-Zigarettenanzünder“.

Amerikanische Zulassungsbehörde listet Delta 3 Max

Genaue Details zum Marktstart gibt es bisher nicht, er scheint aber näher zu rücken. Immerhin hat die Delta 3 Max bereits die Zertifizierung der amerikanischen Zulassungsbehörde FCC durchlaufen.

Dort findet man übrigens schon weiterführende Informationen zur Delta 3 Max, wie etwa den Quick Start Guide mit einem Überblick über die Ports an der Vorderseite und Rückseite.

Sollte EcoFlow die neue Delta 3 Max im Rahmen einer Messe vorstellen, sehe ich mehrere mögliche Optionen: Im September stehen die IFA in Berlin und der Caravan Salon in Düsseldorf an, im Dezember dann die Solar Solutions in Düsseldorf. Vielleicht müssen wir aber auch noch bis zum kommenden Jahr warten, 2026 startet ja direkt im Januar mit der CES in Las Vegas.