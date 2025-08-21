Erster Double Stack Airfryer von Philips im Anmarsch

Ein Airfryer ist aus meiner Küche nicht mehr wegzudenken. Am meisten habe ich mich in den Philips Dual Basket Airfryer verliebt, der zwei unterschiedlich große Schubladen nebeneinander bietet. Aktuell teste ich ein ähnliches Modell von Cosori, bei dem man die beiden Schubladen zu einem großen Fach verbinden kann. Auch keine schlechte Sache, so mein erster Eindruck.

Sollte der Platz in eurer Küche begrenzt sein, dann ist ein Double Stack Airfryer eine gute Wahl. Ein Modell von Ninja haben wir bereits unter die Lupe genommen. Bald scheint es ein solches Gerät auch von Philips zu geben, auf der Webseite des Herstellers ist die neue Airfryer 4000 Series mit zwei Körben jedenfalls schon zu sehen. Anders als beim Dual Basket Airfryer sind sie übereinander angeordnet.

„Unser Airfryer mit zwei aufeinander gestapelten Körben bereitet zwei vollwertige Mahlzeiten in einem Durchgang zu und spart dabei Platz“, schreibt der Hersteller. Der gestapelte Airfryer ist 23,3 Zentimeter breit, 46,9 Zentimeter tief und 39,9 Zentimeter breit. Zum Vergleich: Der Dual Basket aus der 3000er Serie mit den zwei nebeneinander angeordneten Schubladen ist 44,4 Zentimeter breit.

Bedienung des Philips Double Stack Airfryer leider ohne Drehknopf

Bei der Philips Airfryer 4000 Series sind die beiden Körbe mit einem Fassungsvermögen von jeweils 5 Litern identisch groß. Dazu schreibt Philips: „Unser Airfryer in Familiengröße kann bis zu 1,4 kg Pommes frites, 2 kg Gemüse oder 24 Hähnchenschenkel verarbeiten. Du kannst auch ganz einfach ein ganzes 1,2-kg-Hähnchen in jeden 5-Liter-Korb geben.“ Beide Schubladen verfügen dabei über ein Sichtfenster, so dass ihr das Gargut immer im Blick behaltet.

Die Bedienung des Airfryers erfolgt über eine Touch-Bedienfläche an der Oberseite, so wie bei vielen anderen Geräten dieser Art auch. Ich hätte mir hier endlich wieder einen Drehknopf gewünscht, den Philips vor allem in Premium-Modellen einsetzt. Damit ist das Einstellen von Temperatur und Zeit meiner Meinung nach bedeutend einfacher.

Wann genau der Philips Double Stack Airfryer auf den Markt kommen wird, weiß ich leider nicht. Der Preis wird aber wohl bei rund 220 Euro liegen.