Philips Dual Basket Airfryer wieder zum Prime Day Preis

Am Wochenende war er mal wieder mehrfach im Einsatz: Der Philips Dual Basket Airfryer. Während wir uns leckeres Grillgemüse im Korb zubereitet haben, wollten die Kinder spontan noch ein paar Kroketten. Kein Problem, wir haben einfach den kleinen Korb gefüllt und schon waren alle glücklich. Alles, was irgendwie in den Airfryer passt, wird bei uns nicht mehr im Backofen zubereitet.

Eigentlich habe ich schon die aufgemotzte Version des Philips Dual Basket Airfryer im Einsatz, und zwar das Modell mit Wassertank zum Dampfgaren. Nach einigen Monaten muss ich allerdings sagen: Das nutzen wir einfach viel zu selten, es wäre für uns sinnvoller gewesen, bei der 3000er-Serie zu bleiben. Und genau die bekommt ihr aktuell wieder zum Vorteilspreis von 139 Euro (Amazon-Link).

Damit sind wir auf dem Niveau des Prime Days, nur dass ihr jetzt eben kein Prime-Mitglied sein müsst, sondern auch so zuschlagen könnt. Offiziell hat der Philips Dual Basket Airfryer einen Listenpreis von über 200 Euro, vor der aktuellen Preisaktion haben wir uns zwischen 150 und 160 Euro bewegt.

Der Philips Dual Basket Airfryer punktet mit zwei Körben und einem Fassungsvermögen von 3 und 6 Litern. Das kleine Fach ist eine prima Sache, um beispielsweise auch mal ein oder zwei Brötchen oder Laugenstangen aufzubacken. Dafür lohnt es sich ja nun wirklich nicht, den großen Backofen anzuschmeißen. Mein Tipp: Brötchen vom Vortag leicht anfeuchten und für 4 Minuten bei 155 Grad aufbacken. Dann schmecken sie wieder wie frisch vom Bäcker.

Ein wenig gestört hat mich nur ein kleines Detail: Die Standard-Zeit im manuellen Modus ist auf 20 Minuten festgelegt. Wenn man nur eben für 3-4 Minuten ein Brötchen aufbacken möchte, muss man jedes Mal lange drücken, bis die Zeit korrekt gestellt ist. Ich hätte hier 10 Minuten als Voreinstellung bevorzugt. Prima ist dagegen die Sync-Taste, dank der beide Körbe gleichzeitig fertig werden.

Nicht außer Acht lassen wollen wir die Cosori Heißluftfritteuse mit zwei Kammern, die bei der Stiftung Warentest sogar den Testsieg in ihrer Kategorie geholt hat. Dieser Airfryer fasst insgesamt 8,5 Liter, aufgeteilt in jeweils zwei gleich große Garkörbe mit je 4,25 Liter. Beide sind sogar mit einem Sichtfenster ausgestattet.

Das Modell von Corosi haben wir bisher nicht selbst getestet, wir sind aber gerade dabei, mit dem Hersteller in Kontakt zu treten – vielleicht gibt es ja im Herbst auf der IFA sogar ein neues Produkt?