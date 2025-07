Die Highlights der Woche: Schon jetzt im Termin-Stress

Für euch gab es in den letzten Tagen vor allem ein spannendes Thema: Apple hat, wie auf der Keynote Anfang Juni versprochen, die Public Beta für iOS 26 und die anderen großen Software-Updates im Herbst, noch im Juli veröffentlicht. Möglicherweise habt ihr ja bereits eines eurer Geräte, ganz egal ob iPhone, iPad, Mac oder Apple Watch, mit dem anstehenden Update und dem Liquid Glass Design ausgestattet.

Ich habe dafür noch keine ruhige Minute gefunden. Stattdessen habe ich mich in den vergangenen Tagen schon mit der Planung der Termine für die im September anstehende IFA beschäftigt. Schließlich werden wir für die Internationale Funkausstellung knapp vier Tage für euch in Berlin unterwegs sein.

Eine Sache stößt nicht nur mit, sondern auch einigen Technik-Kollegen ein wenig sauer auf. Zahlreiche Hersteller sparen sich den „teuren“ Messestand und veranstalten stattdessen abseits der Messe ihr eigenes Event. Das ist sicherlich ganz nett, wenn man sich dann am Freitagabend nicht mehr um das Abendessen kümmern muss und gleichzeitig nette Gesellschaft hat. Doch mittlerweile hat das extreme Ausmaße angenommen.

Bereits eineinhalb Monate vor der Messe haben wir Einladungen für den Mittwochabend, den Donnerstagmorgen, zwei am Donnerstagabend, zwei am Freitagmorgen und drei am Freitagabend. Teilweise für exklusive Produktvorstellungen, die auf der Messe deutlich besser aufgehoben wären.

Im vergangenen Jahr wollte man uns tagsüber, während der Messe, sogar mit dem Taxi quer durch Berlin kutschieren. 45 Minuten hin, eine Stunde Event und 45 Minuten zurück. Also knapp drei Stunden, die ich dann lieber auf der Messe verbracht habe.

Neues aus dem Hueblog

Frische Meldungen gibt es auch rund um Philips Hue. Eine neue, günstige Deckenleuchte bekommt ihr ab sofort exklusiv bei Amazon. Außerdem wurde der Listenpreis der Philips Hue Surimu gesenkt. Anfang der Woche habe ich bereits einen Blick auf die Hue Linear Gradient geworfen, eine exklusive Küchenbeleuchtung in Kooperation mit Nobilia.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick