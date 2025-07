Die neue Toniebox 2 mit Tonieplay: Neue Details aufgetaucht

Rund um die nächste Toniebox läuft die Gerüchteküche im Netz derzeit so richtig heiß. Auch wir haben bereits einen Artikel für euch veröffentlicht, rund um die von uns im Netz gefundenen Informationen zu „Tonieplay„. Diesen Markennamen hat sich der Hersteller vor geraumer Zeit gesichert, zudem sind bei einem großen US-Händler die Cover-Bilder der ersten neuen „Tonies“ aufgetaucht. Echte Bilder der neuen Box konnten wir bisher aber noch nicht sehen.

Das hat sich vor einigen Tagen geändert, denn vor allem auf TikTok sind zahlreiche Kurzvideos mit Bildern der vermeintlichen Anleitung der neuen Toniebox zu finden. Verifizieren kann ich das bisher leider noch nicht, die ganze Sache macht für mich aber einen ziemlich glaubwürdigen Eindruck. Ihr könnt die beiden aufgetauchten Bilder auch in diesem Reddit-Thread ansehen.

„Die neue Toniebox 2 mit Tonieplay“, heißt es auf dem Cover der Anleitung. Zu sehen ist ein roter Kinder-Lautsprecher mit den bekannten Ohren, der ein etwas modifiziertes Design besitzt. Dazu sehen wir eine Spielkarte und ein Drehrad, der Begriff „Disc“ ist ja bereits in unserer vorherigen Berichterstattung aufgetaucht. Nun können wir auch hier weitere Details erkennen, vor allem im Innenteil der Anleitung.

Wie genau soll die Toniebox 2 funktionieren?

Wie genau die neue Toniebox 2 mit Tonieplay funktionieren soll, verrät uns die vermeintliche Anleitung. Hier die „so geht’s“-Anleitung:

Schalte die Toniebox 2 ein und stelle sicher, dass sie mit dem WLAN verbunden ist, wenn du das Spiel zum ersten Mal spielst. Lege eine Tonieplay Disc oben auf die Toniebox 2 und drücke eines der Ohren. Lege den Tonieplay Controller in die Mitte des LED-Rings. Drücke den Knopf am Tonieplay Controller und los geht’s!

Durch Drehung des Controllers sollen die Kinder Entscheidungen treffen und das Hörspiel interaktiv beeinflussen können. Zudem soll der anscheinend mehrfarbige LED-Ring durch die interaktiven Abenteuer führen können.

Was bei den ganzen Neuerungen rund um Tonieplay aber wohl nicht auf der Strecke bleibt, ist neben dem ikonischen Design auch die Möglichkeit, einfach nur eine Hörspiel-Figur auf die Toniebox 2 zu stellen. Ich bin gespannt, was sich in Richtung Herbst alles tun wird – das Weihnachtsgeschäft wird man sich ja sicherlich nicht entgehen lassen…