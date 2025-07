Das passende Ladegerät fürs Auto finden: Das sind meine zwei Empfehlungen

Bei mir steht in Kürze Urlaub auf dem Programm und da mein schnuckliger Audi A1 als Familienauto mit Gepäck eher ungeeignet ist, habe ich einen Auto-Tausch mit meinem Vater verhandelt. Gut, der Suzuki S-Cross ist auch kein Platzwunder, allerdings gibt es deutlich mehr Stauraum als in meinem A1. CarPlay ist direkt eingebaut, allerdings nur per Kabel. Ein iPhone kann so gleichzeitig aufgeladen werden, wobei das via USB-A eher langsam funktioniert. Damit dem Beifahrer der Saft nicht ausgeht, habe ich ein Ladegerät am Zigarettenanzünder installiert.

Da ich zwei Produkte von Ugreen schon etwas länger hier rumfliegen habe, möchte ich euch die beiden Varianten gerne genauer vorstellen.

Ausziehbares Kabel ist ziemlich praktisch

Der „Ugreen Nexode Fast Car Charger with Retractable Cable“ liefert stolze 145 Watt, ist aufgrund der vielen Ports und der Bauweise allerdings nicht so kompakt. Das kann in vielen Autos zu Problemen führen, wenn der Zigarettenanzünger in der Konsole oder in einem Fach verbaut ist. In meinem Fall passt das 15,2 x 10,1 x 4,3 Zentimeter große Ladegerät so eben in den Anzünder. Ich würde fast sagen, dass das Ladegerät perfekt für den Platz gemacht ist.

Das 70 Zentimeter lange USB-C-Kabel lässt sich in verschiedenen Längen ausziehen. Für die hinteren Plätze reicht das nicht aus, aber Fahrer oder Beifahrer können so ein iPhone, iPad oder auch Mac komfortabel aufladen. Das integrierte Kabel liefert ordentliche 60 Watt, wohingegen der zusätzliche USB-C-Port sogar 100 Watt bietet. Insgesamt stehen vier Anschlüsse bereit, um so vier Geräte gleichzeitig laden zu können. Weitere Kabel müssen in Eigenregie gestellt werden.

Die Verarbeitung ist bei Ugreen immer sehr hochwertig und im ersten Test hat das Ladegerät mein iPhone zuverlässig mit Strom versorgt.

Mit 32,99 Euro statt 49,99 Euro ist der Preis durchaus fair. Insofern euch 60 Watt und drei Ports ausreichen, könnt ihr auch zum kleinen Bruder greifen, der etwas weniger Power bietet, etwas kompakter gestaltet ist und nur 10,99 Euro statt 19,99 Euro kostet.

Klassischer Zigarettenanzünder-Adapter ist super kompakt

In meinem Audi A1 ist der Zigarettenanzünder durchaus schwer zugänglich und viel Platz ist in dieser Ablage ohnehin nicht. Obwohl das ausziehbarer Kabel mega cool ist, muss man bei Platzmangel auf einen super kompakten Adapter setzen. Der „Ugreen 3-Port Fast Car Charger“ ist nur 3,6 x 3,6 x 7,6 Zentimeter groß und sollte in jeden Anzünder passen.

Obwohl der Stecker so kompakt ist, gibt es dennoch eine starke Leistung. Insgesamt können bis zu 130 Watt geliefert werden, wobei eine USB-C-Buche sogar 100 Watt bietet – so kann man beispielsweise auch ein MacBook schnell aufladen. Darüber hinaus ist ein weiterer USB-C- und USB-A-Port mit an Bord. Der zweite USB-C-Port ist mit maximal 30 Watt ausgestattet, was auch auf den USB-A-Port zutrifft. Werden alle drei Ports genutzt, reguliert das Ladegerät die Leistungsabgabe intelligent.

Das kleine und kompakte Auto-Ladegeräte von Ugreen kostet aktuell 17,09 Euro statt 24,99 Euro.

Ja, der Markt bietet viele weitere Alternativen, allerdings habe ich die beiden genannten Produkte vorliegend und kann euch entsprechend meine persönliche Eindrücke mitteilen. Ihr könnt gerne die Kommentare nutzen, wenn ihr euch über weitere Produkte austauschen wollt.