Twelve South PowerBug: Neuer MagSafe-Adapter für die Steckdose

Der US-amerikanische Premium-Hersteller Twelve South hat ein neues Produkt auf den Markt gebracht, das es vorerst aber nur mit einem US-Stecker geben wird. Der Twelve South PowerBug ist ein MagSafe-Ladegerät, das direkt in die Steckdose gesteckt wird und das iPhone nicht nur magnetisch hält, sondern auch auflädt.

„PowerBug ist eine elegante, minimalistische Lösung, um dein iPhone kabellos aufzuladen, während es sichtbar und einsatzbereit bleibt – perfekt für den Standby-Modus, FaceTime, Streaming und vieles mehr“, heißt es in der Produktbeschreibung.

Gedacht ist der Twelve South PowerBug natürlich für Steckdosen, die weiter als die üblichen 30 Zentimetern über dem Fußboden platziert sind. Ich denke hier beispielsweise an die Arbeitsfläche in der Küche oder auch die Steckdose neben dem Waschbecken im Badezimmer. Hier kann das iPhone einfach „an die Wand“ verfrachtet und gleichzeitig drahtlos mit 15 Watt aufgeladen werden.

Der in zwei Farben erhältliche Twelve South PowerBug hat ein rundes Design und verfügt an der Unterseite über einen zusätzlichen USB-C-Port, der bis zu 35 Watt per Kabel bietet. Lädt man ein zweites iPhone oder ein iPad gleichzeitig mit der MagSafe-Funktion, verteilt sich die Leistung auf 15 Watt (MagSafe) und 20 Watt (USB-C).

Ob und wann der Twelve South PowerBug auch in Deutschland mit EU-Stecker erhältlich sein wird, ist bisher nicht bekannt.

Zens bietet ähnliches Gadget zum Sparpreis an

Diese Idee kommt uns irgendwie bekannt vor, denn ein ähnliches Produkt haben bereits im vergangenen Jahr die Niederländer von Zens auf den Markt gebracht, und das sogar mit EU-Stecker. Auch hier wird Qi2 unterstützt, drahtlos wird das iPhone also mit bis zu 15 Watt geladen. Am zusätzlichen USB-C-Port liegt mit 18 Watt marginal weniger Leistung als bei Twelve South an.

Wenn ihr ein Ladegerät dieser Art interessant findet, etwa für den Einsatz in der Küche oder anderen etwas höher platzierten Steckdosen, dann bietet euch Zens aktuell einen sehr attraktiven Preis. Statt der eigentlich veranschlagten 49,99 Euro kostet das schwarze Ladegerät aktuell nur 24,29 Euro.