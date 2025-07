Wikipedia: Offizielle App nach Update auch unter iOS mit Tab-Funktion

Auf die freie und gemeinschaftliche Enzyklopädie im Netz, Wikipedia (App Store-Link), haben wohl alle von uns schon einmal zugegriffen. Wikipedia ist die größte Sammlung von offenem Wissen in der Geschichte und enthält über 58 Millionen Artikel, die in mehr als 300 Sprachen von Freiwilligen auf der ganzen Welt verfasst und jeden Monat fast 16 Milliarden Mal aufgerufen werden.

Nun hat das Entwicklerteam der Wikipedia Foundation aus dem US-amerikanischen Kalifornien ein frisches Update für die eigene Enzyklopädie vorgestellt, das ab sofort im deutschen App Store erhältlich ist. Die größte Neuerung von Version 7.78 ist die Integration von Tabs, die jetzt auch unter iOS nutzbar sind.

Die Tab-Funktion lässt sich in der Wikipedia-App auf dem iPhone und iPad verwenden. „Das Warten hat ein Ende.Das Surfen mit Tabs ist jetzt auch auf iOS verfügbar“, berichtet das Entwicklerteam dazu. Das Feature hält drei neue Aktionen bereit, die die Nutzung von Wikipedia auf Mobilgeräten noch einfacher und angenehmer gestalten sollen:

Jetzt öffnen, später lesen: Halte Links gedrückt, um sie in einem neuen Tab oder im Hintergrund zu öffnen.

Halte Links gedrückt, um sie in einem neuen Tab oder im Hintergrund zu öffnen. Zwischen Artikeln springen: Wechsle mit der neuen Tab-Übersicht schnell zwischen deinen aktuellen Artikeln.

Wechsle mit der neuen Tab-Übersicht schnell zwischen deinen aktuellen Artikeln. Nie wieder die Stelle verlieren: Tabs merken sich genau, wo du im Artikel aufgehört hast.

Darüber hinaus hat das Wikipedia-Team auch die Navigation in der Symbolleiste auf dem iPad verbessert. Nun lässt es sich ganz einfach von Artikeln zur Hauptansicht wechseln, indem man auf ein Element in der oberen Symbolleiste tippt. Die rund 169 MB große Anwendung für iPhones und iPads kann ab iOS/iPadOS 16.6 oder neuer kostenlos auf das Gerät geladen und auch komplett in deutscher Sprache verwendet werden.