Pokémon Friends: Neues Rätselspiel mit Freemium-Prinzip erschienen

Auf dem iPhone ist hierzulande vor allem der beliebte Pokémon-Ableger Pokémon GO (App Store-Link) bekannt, mit dem sich auf dem iPhone und iPad Pokémon-Monster in der freien Wildbahn fangen, sammeln, aufwerten, entwickeln und gegeneinander kämpfen lassen. Nun können sich Fans der bunten Kreaturen auf ein neues Spiel freuen: Mit Pokémon Friends wurde ein weiteres Spiel des beliebten Nintendo-Universums veröffentlicht.

Pokémon Friends (App Store-Link) wurde ohne eine vorherige Ankündigung oder Marketing-Maßnahmen als sogenannter Shadow Drop im deutschen App Store veröffentlicht. Verantwortlich dafür ist das eng mit Nintendo verbundene Unternehmen The Pokémon Company, das auch schon Apps wie Pokémon TCG Pocket oder Pokémon Sleep herausgebracht hat. Pokémon Friends ist rund 539 MB groß, kostenlos als Freemium-Game nutzbar, und benötigt zudem iOS bzw. iPadOS 16.0 oder neuer auf dem Gerät. Entgegen der App Store-Beschreibung lässt sich das Spiel auch in deutscher Sprache verwenden.

Rätsel lösen, Plüschis herstellen und sammeln

The Pokémon Company beschreibt die Neuerscheinung als „ein Rätselspiel mit Plüschis und spannenden Aufgaben“. Kategorisiert als Puzzle-Game, bietet Pokémon Friends bereits zum Start mehr als 1.200 Rätsel, bei denen von schnellen Knobeleien bis hin zu echten Kopfnüssen alles dabei sein soll.

Ein Kernelement von Pokémon Friends ist die Stadt Think Town, in der man versucht, in einem eigenen Laden sogenannte Plüschis herzustellen, kleine Pokémon-Monster. Durch das Lösen der Puzzles erhält man Garn, mit dem man im sogenannten Plüschomat weitere Plüschis, Versionen der bekannten Pokémon-Figuren, herstellen kann. Neu hergestellte Plüschis werden in einem Katalog registriert, damit man festhalten kann, welche man bereits hergestellt hat. Auch Klassiker wie Pikachu, Hopplo, Relaxo,

Damit man sich nicht nur über Rätsel den Kopf zerbricht, bietet Pokémon Friends auch eine Möglichkeit, zwischen den Leveln ein ganz eigenes Plüschi-Zimmer zu kreieren, dieses mit Möbeln, verschiedenen Designs und Deko sowie der eigenen Plüschi-Sammlung auszustatten.

Freundschaftsmissionen, Wartezeiten und mehr

In der mit dem Spiel verbundenen Stadt Think Town kann man zudem den Plüschi-vernarrten Bewohnern zur Hand gehen. Die Einwohner werden die Spieler und Spielerinnen in Form von besonderen Freundschaftsmissionen, bei denen man ihnen bestimmte Plüschis geben muss, um Hilfe bitten.

Pokémon Friends bietet darüber hinaus insgesamt fünf Speicherdaten, so dass man das Spiel auch mit dem Freundeskreis oder der Familie auf einem Gerät spielen kann. Zudem sind auch verschiedene herunterladbare Inhalte in Pokémon Friends verfügbar, die mehr Rätsel, Plüschis und Möbel beinhalten. Zu den verfügbaren herunterladbaren Inhalten gehören das Basis-Set, das Mehr-Rätselspaß-Set 1 und das Mehr-Rätselspaß-Set 2. In der gleichnamigen kostenpflichtigen Version des Spiels für die Nintendo Switch (2), das für 10 Euro zu haben ist, sind die drei Basis-Sets bereits enthalten.

Neben den über 1.200 Rätseln gibt es auch einen Kalender mit Stempeln für besonders sammelwütige User sowie die Möglichkeit, insgesamt 150 verschiedene Plüschis herstellen zu können. Allerdings hat man aufgrund des Freemium-Konzepts der Mobilversion schnell mit Wartezeiten zu kämpfen, die man, sofern man mehr spielen möchte, nur kostenpflichtig umgehen kann. Das Basis-Set kostet 10 Euro, das Komplett-Paket 40 Euro. Schlussendlich nähern sich damit die Mobil- und die Nintendo Switch-Version preislich an.

Fotos: The Pokémon Company.