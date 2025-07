Cyberpunk 2077: Action-RPG-Klassiker erscheint morgen für macOS

Cyberpunk 77 wurde 2020 erstmalig für PlayStation 4, Xbox One, Windows und andere Plattformen veröffentlicht. Das Open-World-Spiel führt euch in die dystopische Szenerie der fiktiven Megastadt Night City, durch die ihr euch in der Rolle des Söldners V bewegt. Ab morgen ist das Spiel auch für macOS verfügbar.

Cyberpunk 77 wird morgen offiziell als Ultimate Edition veröffentlicht und enthält dann auch die Erweiterung Phantom Libtery. Das Spiel könnt ihr über den Mac-App-Store, aber auch über Steam, GOG und den Epic Games Store laden. Die Mac-Version ist dabei als native macOS-App entwickelt worden und enthält viele technische Verbesserungen. Alle Features, die in der Version für PC enthalten sind, sollen auch in die macOS-Version gewandert sein.

Um das Spiel flüssig spielen zu können, benötigt ihr einen Mac, der mindestens über einen M1-Chip und 16 GB Arbeitsspeicher verfügt. Welche Auflösung, Bildrate und Grafik-Qualität bei älteren Chips möglich, ist bislang nicht bekannt.

Die macOS-Version von Cyberpunk 77 unterstützt HDR, Spatial Audio und Apples MetalFX-Upscaling. Zudem ist auch ein Support von AMD FidelityFX Super Resolution integriert. Dieses kann die Framerate erhöhen und zu einer verbesserten Bildqualität und Performance des Spiels beitragen.

Das folgende Video gibt euch einen Eindruck zum Gameplay und zur Performance von Cyberpunk 77 auf dem Mac:

Bislang noch nicht im App Store gelistet

Cyberpunk 77 soll morgen auch offiziell im Mac-App-Store verfügbar sein. Bislang lässt sich das Spiel dort noch nicht finden, sodass es sich noch nicht vorbestellen lässt. Auch zum Preis gibt es darum keine Auskunft. Schaut also am besten morgen noch einmal im App Store nach, wenn ihr das Spiel über diese Plattform herunterladen möchtet. Im Epic Games Store wird die Ultimate Edition für PC für 79,99 Euro angeboten.