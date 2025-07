Regenschirm: Regenvorhersage-App wird mit Update um Warnsystem erweitert

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir hier im Blog über die neu erschienene Wetter-App Regenschirm (App Store-Link) berichtet haben. Anfang Juni dieses Jahres brachte der Berliner Entwickler Niels Lohmann Regenschirm als Gratis-App in den deutschen App Store. Und auch angesichts der aktuellen Wetterlage mit deutschlandweiten Regenschauern und Gewittern dürfte die Anwendung wieder sehr praktisch sein.

Regenschirm lässt sich kostenlos aufs iPhone und iPad herunterladen, verzichtet bislang erfreulicherweise komplett auf jegliche In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements, und bezieht die eigenen Wetterdaten vom Deutschen Wetterdienst, vom Umweltbundesamt und vom Helmholtz Zentrum für Umweltforschung. Der Download von Regenschirm ist 17 MB groß und benötigt iOS/iPadOS 18.0 oder neuer auf dem Gerät. Nach der Installation kann die Anwendung komplett in deutscher Sprache genutzt werden.

Die Wetter-App sieht sich als Regenradar- und Regen-Warn-Dienst, und bietet daher nach dem ersten Start an, über die Ortungsdienste sowohl den aktuellen Standort freizugeben, als auch Benachrichtigungen bei anstehendem Regen zu versenden. Neben dem per GPS aktuell ermittelten Standort können auch noch manuell weitere Orte hinzugefügt werden, und auf der Hauptseite von Regenschirm mit einfachen Wischgesten zwischen ihnen hin- und her gewechselt werden.

In der in einem modernen Layout mit lila Farbakzenten gehaltenen Anwendung gibt es direkt auf der Startseite ein präzises Regenradar für die aktuelle Position, das laut Entwickler „minutengenaue Vorhersagen für die nächsten 60 Minuten“ treffen soll. Neben der Regenvorhersage für die nächsten zwei Stunden gibt es auch weiterführende Vorhersagen für die nächsten sieben Tage und einen kleinen Kartenausschnitt mit der aktuellen Windrichtung sowie möglichen anstehenden Regengebieten.

Verbesserte Barrierefreiheit mit zusätzlichen Symbolen

Nun hat Entwickler Niels Lohmann das erste größere Update für Regenschirm auf den Weg gebracht und seine Anwendung auf Version 1.1 aktualisiert. Zu einer der wichtigsten Neuerungen gehört die Integration von Hochwasserwarnungen vom länderübergreifenden Hochwasserportal sowie Warnmeldungen aus Katwarn und Biwapp. Zudem gibt es in der App eine neue Kategorie „Wärmebelastung“, die den bisherigen Hitzetrend ersetzt und Informationen und Handlungsempfehlungen zu tropischen Nächten sowie Hitzewarnungen der nächsten Woche anzeigt. Darüber hinaus gibt es die folgenden Neuerungen und Verbesserungen:

Die Reihenfolge der Wetterkacheln kann in den Einstellungen angepasst werden. Außerdem können einzelne Kacheln ausgeblendet werden.

In der Regenvorhersage werden die Warnsymbole angezeigt um den farbigen Hintergrund besser zu erklären. Außerdem wurde die Detailansicht für die Regenvorhersage überarbeitet.

Die Barrierefreiheit wurde verbessert: Werte (z.B. Wärmebelastung oder Biowetter) werden nun nicht mehr ausschließlich durch Farben dargestellt, sondern zusätzlich durch Symbole differenziert.

Die Position der Ladeanzeige wurde korrigiert, sodass sie nun wieder sichtbar ist.

Es wurden viele Rechtschreibfehler korrigiert.

Die Farben und Symbole werden in einem Hilfemenü in den Einstellungen erklärt.

Wenn für die Position keine Vorhersage geladen werden kann, wird die alte Vorhersage nicht mehr angezeigt.

Die Hintergrundfarbe der App kann in den Einstellungen geändert werden.

Der Hintergrund für ein Widget im Sperrbildschirm wurde angepasst.

Die Anwendung wurde vom Entwickler Niels Lohmann für das iPhone, iPad und auch die Apple Watch optimiert und verfügt zusätzlich zu optionalen Regenwarnungen per Push-Mitteilung auch über ein eigenes Widget, das sich für den schnellen Zugriff auf den Homescreen des Apple-Geräts legen lässt. Insgesamt macht Regenschirm einen hervorragenden, aufgeräumten Eindruck und liefert für das tägliche Wetter-Wohlbefinden viele Detailinfos. Von uns bekommt die komplett kostenlos nutzbare App daher eine absolute Download-Empfehlung, und auch im App Store werden durchschnittlich 4,5 Sterne für Regenschirm vergeben.