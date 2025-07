Apple: 500 Millionen US-Dollar-Investition in amerikanische Seltenerdmagnete

Apple hat heute eine neue Vereinbarung über 500 Millionen US-Dollar mit MP Materials bekannt gegeben: Letzterer ist der einzig vollständig integrierte Seltenerdproduzent in den Vereinigten Staaten. Mit einem mehrjährigen Vertrag verpflichtet sich Apple zum Kauf von in den USA hergestellten Seltenerdmagneten, die im Flaggschiffwerk von MP Materials in Independence, Texas, entwickelt wurden.

Die beiden Unternehmen planen außerdem, gemeinsam eine hochmoderne Seltenerd-Recyclinganlage in Mountain Pass, Kalifornien, zu errichten und neuartige Magnetmaterialien sowie Verarbeitungstechnologien zu entwickeln, um die Magnetleistung zu verbessern. Die Verpflichtung ist Teil des Versprechens von Apple, in den nächsten vier Jahren mehr als 500 Milliarden US-Dollar in den USA auszugeben. Apple-CEO Tim Cook erklärt dazu in einem Statement:

„Amerikanische Innovationen sind die Triebfeder für alles, was wir bei Apple tun, und wir sind stolz darauf, unsere Investitionen in die US-Wirtschaft zu verstärken. Seltene Erden sind für die Herstellung fortschrittlicher Technologien unverzichtbar, und diese Partnerschaft wird dazu beitragen, die Versorgung mit diesen wichtigen Materialien hier in den Vereinigten Staaten zu stärken. Wir könnten nicht begeisterter von der Zukunft der amerikanischen Fertigungsindustrie sein und werden weiterhin in den Einfallsreichtum, die Kreativität und den Innovationsgeist der amerikanischen Bevölkerung investieren.“

Deutliche Produktionssteigerung bei MP Materials erwartet

Apple und MP Materials werden die Fabrik in Texas mit einer Reihe von Produktionslinien für Neodym-Magnete ausstatten, die speziell für Apple-Produkte entwickelt wurden. Die neuen Anlagen und technischen Kapazitäten sollen es MP Materials darüber hinaus ermöglichen, die eigene Gesamtproduktion deutlich zu steigern. Nach der Fertigstellung werden die in den USA hergestellten Magnete landesweit und in die ganze Welt geliefert und tragen so dazu bei, die weltweit steigende Nachfrage nach diesem Material zu decken.

Nach ihrer Fertigstellung wird die neue Recyclinganlage in Mountain Pass, Kalifornien, MP Materials in die Lage versetzen, recycelte Seltenerd-Rohstoffe – darunter Materialien aus gebrauchten Elektronikgeräten und postindustriellen Abfällen – anzunehmen und für die Verwendung in Apple-Produkten wieder aufzubereiten. Seit fast fünf Jahren testen Apple und MP Materials gemeinsam Recyclingtechnologien, mit denen recycelte Seltenerdmagnete zu Materialien verarbeitet werden können. Apple hatte recycelte Seltenerdelementen erstmals 2019 in der Taptic Engine des iPhone 11 eingeführt: Heute bestehen fast alle Magnete in Apple-Geräten zu 100 Prozent aus recycelten Seltenerdelementen.

Die Produktionssteigerung soll als Resultat auch Dutzende neue Arbeitsplätze in den Bereichen Fertigung, Forschung und Entwicklung schaffen. Die beiden Unternehmen wollen umfangreiche Schulungen zur Entwicklung der Arbeitskräfte anbieten und so einen völlig neuen Pool an Talenten und Fachwissen in der Magnetherstellung in den USA aufbauen.

Fotos: Apple.