Insta360 X5: Flaggschiff-Kamera erhält per Update neue Kreativ-Tools

Im April dieses Jahres haben wir erstmals über die neue Insta360 X5, eine Actioncam mit 8K-Auflösung und Dreifach-KI-Chip, berichtet. Nun hat der Hersteller ein großes Sommer-Update für das aktuelle Flaggschiff-Modell angekündigt, das die X5 laut eigener Aussage „zu einem echten kreativen Kraftpaket“ machen soll.

Ein erstes neues Software-Feature betrifft die Belichtung der Insta360 X5: Mit AdaptiveTone soll man eine perfekte Belichtung auch bei komplexen Beleuchtungssituationen, beispielsweise bei dramatischen Lichtkontrasten, erreichen können. Denn dort kann es für Kameras mit zwei Objektiven wie die X5 schwierig sein, die Belichtung über beide Objektive auszugleichen.

Um dieses Problem zu lösen, wurde von Insta360 AdaptiveTone entwickelt. Indem die Kamera unabhängig voneinander Lichtdaten für beide Objektive aufzeichnet, erhält sie Glanzlichter und Schattendetails über das gesamte sphärische Bild und passt die Belichtung automatisch an die gewählte Perspektive an. Das Ergebnis sollen natürlich wirkende Aufnahmen in Situationen, die normalerweise Kompromisse oder umfangreiche Nachbearbeitung erfordern würden, sein. Das AdaptiveTone-Feature ist in 8K 30 fps und 5,7K 30 fps 360 Video, PureVideo und mehr verfügbar.

Darüber hinaus hat man am PureVideo-Feature gearbeitet: Der Modus sorgt für eine gute Low-Light-Performance der X5-Kamera und ist jetzt auch im Single-Lens-Modus verfügbar. Vorher galt dieser nur für 360-Videos. „Mit dieser Erweiterung können Kreative atemberaubende Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen mit reduziertem Rauschen und verbesserter Farbtreue machen, egal ob sie traditionelle flache Videos oder immersive 360°-Inhalte aufnehmen“, berichtet Insta360 dazu. Auch die Akkuleistung wurde mit dem Update verbessert. Dafür sorgen einige Verbesserungen:

Verbesserter Ausdauer-Modus für 5,7K: Die Laufzeit hat sich von zuvor 185 auf 208 Minuten erhöht, wenn man mit 5,7K 24 fps fotografiert.

Neuer Ultra-Akku: Für Kreative, die zusätzliche Energie benötigen, bietet der neue 2.800 mAh Ultra-Akku eine 17 Prozent längere Laufzeit von knapp 4 Stunden und ist optional für 57,99 Euro erhältlich.

Neue ND-Filter und Hardware für Tauchgänge

Weiterhin gibt es vom Hersteller neue X5 ND-Filter, die filmische Bewegungsunschärfe und eine optimale Belichtung erzeugen sollen. Das X5 ND-Filterset (ND16, ND32, ND64) gibt den Usern die volle Kontrolle über alle Lichtverhältnisse und ist ideal, um Geschwindigkeit in Motorradaufnahmen zu vermitteln oder professionell wirkende Bewegungseffekte zu erzielen. Wie die bekannten Linsenschützer lassen sie sich sicher befestigen und leicht entfernen, wenn man sie für andere Aufnahmen austauschen muss. Auch individuell gestaltete Linsen sind nun möglich: Man wählt aus vorgefertigten Mustern, lädt eigene Bilder hoch oder erstellt eine KI-Grafik – und tauscht die Standardlinsen in Sekundenschnelle aus. Die Verfügbarkeit der individuellen Linsen variiert je nach Region: Im Insta360 Store lässt sich dazu mehr erfahren.

Insta360 hält zudem Optimierungen und Neuerungen für das Filmen von Motorradfahrten bereit, darunter eine immersive Verwacklungsstabilisierung und eine Kennzeichenunschärfe. Auch für Taucher und Taucherinnen gibt es gute Neuigkeiten, die die Hard- und Software der X5 betreffen. So stellt das Unternehmen ein neues unsichtbares Tauchgehäuse Pro sowie Zubehör zur Auftriebskontrolle zur Verfügung, ebenso wie den Algorithmus AquaVision 3.0 und eine Anbindung der X5 an SUUNTO-Tauchcomputer.

Auf Mobil- und Desktopgeräten wurde auch das Editieren von aufgenommenen Videos verbessert: Eine neuen Schnellvorschau-Funktion ermöglicht es, insv-Dateien in ihrem Ordner auf dem Rechner anzusehen, ohne sie im Insta360 Studio öffnen zu müssen. „Das ist eine enorme Zeitersparnis, wenn du mit vielen Clips arbeitest, denn du kannst eine kurze Vorschau machen, um sicherzugehen, dass es der richtige ist, und dich dann an die Bearbeitung machen“, heißt es dazu von Insta360. Weiterhin gibt es Überarbeitungen in der Insta360-App, um den 360°-Bearbeitungsprozess zu vereinfachen. Das Update und die neuen Accessoires werden vom Hersteller ab sofort zur vVerfügung gestellt, weitere Infos gibt es auch auf der Insta360-Website.