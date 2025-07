Sharp Osaka: Diese Bluetooth-Lautsprecher können auch DAB+ und FM

Wisst ihr manchmal selbst nicht genau, welche Musik ihr denn nun abspielen sollt? Mit den neuen Bluetooth-Lautsprechern von Shark wird euch diese Frage abgenommen, denn die Osaka-Serie mit den neuen Modellen DR-P530 und DR-P540 kommt mit einem integrierten Radio-Modul. So können einfach Sender per DAB+ oder auch ganz klassisch per FM abgespielt werden.

Beide Kompaktradios sind mit modernster Technologie, wie BestTune und SlideShow, ausgestattet und transformieren so das klassische Radioerlebnis nachhaltig. Beide Radios sind mit einer Teleskopantenne, Bluetooth 5.3 Konnektivität sowie einem 3,5 Millimeter Kopfhöreranschluss ausgestattet.

Aufgeladen werden die tragbaren Bluetooth-Radios ganz einfach per USB-C. Damit sind weit über 10 Stunden mobiler Musikgenuss möglich. Der DR-P530 liefert seinen Sommer-Soundtrack über einen kraftvollen 3-W-Monotreiber, während der DR-P540 mit 6-W-Stereolautsprechern für mehr Klangbreite sorgt.

Farbdisplay zeigt Sender und weitere Informationen an

Damit die Bedienung der Radios über die klassischen Empfangswege auch abseits von Smartphone und Bluetooth gut funktioniert, verfügen die Modelle über ein 2,4 Zoll großes Farbdisplay. Dort könnt ihr euch nicht nur die Senderliste anzeigen und den gewünschten Sender auswählen, sondern bekommt bei DAB+ Stationen auch zusätzliche Details wie etwa Albumcover, Wetterinformationen oder auch Nachrichten. Ebenfalls praktisch: Im internen Speicher der Radios können bis zu 40 BestTune-, 40 DAB- und 40 FM-Sender angelegt werden, so dass man das Lieblingsradio im Handumdrehen starten kann.

Selbst ausprobiert haben wir die beiden neuen Modelle bisher noch nichts, daher können wir keine genauen Details zur Verarbeitung und der Klangqualität liefern. Falls ihr die Sharp-Radios kaufen möchtet, ist das bereits möglich. Das Sharp Osaka DR-P530 Radio hat einen Listenpreis von 85 Euro, das DR-P540 ist mit 99 Euro ein wenig teurer. Bei Amazon sind die neuen Modelle bereits gelistet, dort passen die Preise zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht ganz.