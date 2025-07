Roborock H60 Hub Serie kommt auch nach Deutschland

Was wir in all den Jahren bereits gelernt haben: Ein Saug- und Wischroboter alleine reicht in einem normalen Haushalt nicht aus. Für manche Aufgaben greift man einfach besser auf einen klassischen Staubsauger zurück, etwa für die Krümel unter dem Frühstückstisch, die Treppen oder auch für Möbel wie Sofa oder Bett. So ist es wenig verwunderlich, dass Roborock neben den Robotern auch klassischen Akku-Staubsauger anbietet. Die nächste Generation steht bereits in den Startlöchern.

Auf Amazon sind bereits der Roborock H60 Ultra sowie der Roborock H60 Hub Ultra gelistet. Die liefern uns einen interessanten Eindruck auf das, was Roborock vermutlich auf der IFA in Berlin im September vorstellen wird. Auf der globalen Roborock-Webseite sind noch zwei weitere, günstigere Modelle zu sehen: Der H60 und der H60 Pro, auch mit einem zusätzlichen Hub.

Das neue Roborock Hub für Staubsauger im Detail

Bevor wir uns um die Handgeräte kümmern, möchten wir zunächst einen Blick auf das neue All-in-One-Dock werfen, Roborock nennt es „Hub“. Der Hersteller lässt uns dazu wissen:

„Die Reinigung ist erst dann wirklich abgeschlossen, wenn jeder Staubfleck verschwunden ist – bis jetzt. Mit automatischer Staubabsaugung und Aufladung übernimmt unsere All-in-One-Dockingstation mit automatischer Entleerung die versteckten Reinigungsarbeiten für dich. In Kombination mit starker Saugkraft, langer Akkulaufzeit, einer Anti-Verwicklungsbürste und einem Mehrfachfiltersystem sorgt die Roborock H60 Hub-Serie für mühelose, effiziente und wirklich hygienische Reinigung.“

Aber was genau bietet das Roborock Hub nun? Der Staubsauger wird dort einfach eingesteckt und automatisch aufgeladen. Innerhalb von nur 10 Sekunden wird zudem der Staubbehälter des Staubsaugers in einen drei Liter fassenden Beutel entleert. So ist der Staubsauger ohne großen Aufwand für den nächsten Einsatz bereit.

Der 84,8 Zentimeter hohe Roborock Hub kann aber noch mehr. Er verfügt über Fächer für die motorisierte Mini-Bürste sowie die 2-in-1 Fugendüse. So hat man das wichtigste Zubehör immer griffbereit.

Neue Roborock Akku-Staubsauger bieten bis zu 210 AW Saugleistung

Die drei Staubsauger-Modelle H60, H60 Pro und H60 Ultra unterscheiden sich vor allem in Saugleistung und Akkulaufzeit. Der günstige H60 schafft 115 AW (Airwatt) und hält bis zu 60 Minuten durch. Beim H60 Pro gibt Roborock 170 AW und 80 Minuten an, beim Top-Modell sind es 210 AW und 90 Minuten.

Aber wie sehen diese Werte im Vergleich zur Konkurrenz aus? Der Dyson Gen5Detect schafft bis zu 280 AW, der Dreame Z40 sogar bis zu 310 AW. Allerdings kosten beide Modelle auch bedeutend mehr, der Dreame Z40 hat mit einer vergleichen Ladestation einen Listenpreis von 899 Euro.

Der Roborock H60 Hub Ultra spielt in einer anderen Preisklasse, er ist bei Amazon bereits für 499,99 Euro gelistet. Ohne Station wird es den H60 Ultra bereits für 349,99 Euro geben.