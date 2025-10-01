Amazon reduziert Echo Dot und Echo Spot drastisch

Gestern Abend hat Amazon neue Produkte vorgestellt, direkte Nachfolger für den beliebte Echo Dot und für den Echo Spot mit Display gibt es allerdings nicht. Die beiden noch gar nicht so alten Alexa-Lautsprecher bleiben also weiter ganz normal im Portfolio und können jetzt, kurz vor dem Start der Prime Deal Days, bereits mit einem satten Rabatt gekauft werden.

Den Echo Dot bekommt ihr beispielsweise für 29,99 Euro (Amazon-Link), der reguläre Preis liegt bei 64,99 Euro. Zur Auswahl stehen drei verschiedene Farben: Anthrazit, Weiß und Tiefseeblau. Welche ist euer Favorit?

Echo Dot (Neueste Generation) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa... GROSSARTIGER KLANG: Die noch bessere Audioausgabe – klarere Stimmen, gewaltiger Bass – sorgt für ein immersives Echo Dot-Erlebnis.

MUSIK UND PODCASTS: Genieße Musik, Hörbücher und Podcasts von Amazon Music, Audible, Apple Music, Spotify und weiteren, über WLAN oder Bluetooth.

Echo Dot Kids mit Sorglos-Garantie und kostenlosen Hörspielen

Falls ihr es optisch außergewöhnlich mögt oder die kleine Alexa-Kugel im Kinderzimmer stehen soll, könnt ihr zum Echo Dot Kids greifen. Auch hier sinkt der Preis auf 29,99 Euro (Amazon-Link). Regulär kostet dieser Lautsprecher sogar 74,99 Euro, womit ihr einen Rabatt in Höhe von 60 Prozent erhaltet.

Der Echo Dot Kids hat nicht nur ein anderes Design, er kommt auch mit einem Gratis-Jahr Amazon Kids+. Darüber erhaltet ihr zum Beispiel kostenlosen Zugriff auf etliche bekannte Hörbücher und Hörspiele für Kinder. Normalerweise kostet das 4,99 Euro pro Monat. Ebenso inklusive ist die zweijährige Sorglos-Garantie.

Echo Dot (Neueste Generation) Kids | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit... ECHO DOT KIDS – Unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa, für Kinder gestaltet. 1 Jahr altersgerechter Amazon Kids+-Inhalte inklusive.

LERNEN UND SPASS – Kinder können Alexa bitten, Musik abzuspielen oder Gutenachtgeschichten vorzulesen. Alexa kann auch beim Mathelernen helfen und...

Ganz egal, ob Küche, Badezimmer oder Schlafzimmer: Wenn ihr zwischendurch mal einen Blick auf die Uhr werfen wollt, ganz ohne Sprachbefehl, dann ist der Echo Spot eine Option. Auf dem kleinen Display können neben der Uhrzeit auch das Wetter oder aktive Timer angezeigt werden. Ebenso wird während der Musikwiedergabe das Cover des aktuellen Stücks angezeigt. Das sieht schon richtig klasse aus und ist prima in das Design integriert.

Der erst Ende 2024 gestartete Echo Spot kostet normalerweise 94,99 Euro. Im Rahmen der Prime Deal Days sinkt der Preis jetzt auf nur noch 49,99 Euro (Amazon-Link).

Amazon Echo Spot (2024), smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa, Schwarz ECHO SPOT – Ein stylischer smarter Wecker mit Alexa, der mit großartigem Klang begeistert. Dein idealer Begleiter beim Aufwachen, Entspannen und...

PERSONALISIERBARE SMART CLOCK – Lies Uhrzeit, Wettervorhersage und Songtitel direkt vom Display ab, steuere Smart-Home-Geräte, und vieles mehr. Du...

Weitere Angebote rund um Amazon-Geräte könnt ihr bereits auf dieser Aktionsseite finden. Einige ausgewählte Highlights werden wir euch in den kommenden Tagen noch genauer vorstellen.