Ring Intercom: Neue Generation unterstützt Live-Video

Insbesondere in neu gebauten oder sanierten Mehrfamilienhäusern kommt immer öfter ein Türklingelsystem mit Video-Gegensprechanlage zum Einsatz. Falls ihr die bestehende Lösung neben eurer Wohnungstür smart machen möchtet, dann geht das mit der neuen Generation des Ring Intercom.

Ring Intercom Video kostet offiziell 99,99 Euro und ist bis zum 2. Dezember auf 69,99 Euro (Amazon-Link) reduziert. Weitere 5 Euro Rabatt gibt es mit dem Gutscheincode RING5. Solltet ihr bereits einen Ring Intercom im Einsatz haben und auf die neue Generation wechseln wollen, könnt ihr von einem Trade-In-Programm profitieren. Damit könnt ihr eine Gutscheinkarte im Wert eures alten Geräts bekommen und erhaltet zudem weitere 20 Prozent Rabatt auf die neue Generation.

Das alles kann Ring Intercom Video

Mit Ring Intercom Video könnt ihr Live-Videoübertragungen des Besuchs am Gebäudeeingang empfangen und über die Ring-App oder einen Echo Show-Gerät in Echtzeit mit den Personen vor der Tür kommunizieren. Darüber hinaus ermöglicht Ring Intercom Video ein ferngesteuertes Entriegeln des Gebäudeeingangs. Auf Wunsch erhalten verifizierte Amazon-Zusteller per automatischer Zutrittskontrolle einen zeitlich begrenzten Zugang für Paketzustellungen in den Hausflur.

Die Installation erfolgt ohne bauliche Veränderungen, was ja insbesondere für Mietwohnungen nicht ganz unwichtig ist. In weniger als einer Stunde soll das gesamte System installiert und betriebsbereit sein.

Wichtig ist: Eure bestehende Gegensprechanlage muss kompatibel sein. Um zu überprüfen, könnt ihr direkt unterhalb der Preisinformationen auf „Kompatibilität prüfen“ klicken. Nach wenigen Fragen wird euch dann angezeigt, ob eure Gegensprechanlage mit Ring Intercom Video oder der „alten“ Audio-Variante kompatibel ist.

Mit einem Erfahrungsbericht aus erster Hand können wir an dieser Stelle leider nicht dienen – wir haben keine entsprechende Anlage selbst im Einsatz. Prinzipiell ist die Idee aber klasse, oder was denkt ihr?