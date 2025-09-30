Amazon stellt vier Echo-Modelle mit neuem Design vor

Amazon hat heute zu einem Event nach New York geladen und zeigt dort zahlreiche neue Produkte, angefangen bei den beliebten Echo-Lautsprechern mit dem Sprachassistenten Alexa. Jenseits des Atlantiks ist dieser schon mit der KI-gestützten Alexa+ ausgestattet, in Deutschland ist dieser neue Service allerdings noch nicht verfügbar. In den Genuss der neuen Hardware, die entsprechend vorbereitet ist, kommen wir aber trotzdem.

Echo Dot Max: Der aufgemotzte Mini-Speaker

Im Vergleich zum Echo Dot der 5. Generation setzt der neue Echo Dot Max klanglich neue Maßstäbe. Während der Echo Dot bisher vor allem durch sein kompaktes Format mit solider Klangqualität überzeugte, liefert der Echo Dot Max einen deutlich kraftvolleren Sound mit fast dreimal so viel Bass. Dafür sorgt erstmals ein Zwei-Wege-Lautsprechersystem, das speziell auf Klangtreue ausgelegt ist: Ein Hochleistungs-Tieftöner bringt tiefere Bässe, während ein maßgeschneiderter Hochtöner für Höhen sorgt.

Mit einem Preis von 109,99 Euro ist der Echo Dot Max allerdings auch deutlich teurer als sein kleiner Bruder. Er kann ab sofort vorbestellt werden und wird ab dem 29. Oktober ausgeliefert. Übrigens genau wie der neue Echo Studio.

Echo Studio: Neuauflage im komplett neuen Design

Ganz neu ist der Echo Studio nicht, Amazon hat schon mehrere Generationen des kraftvollen Speakers veröffentlicht. Das neue Modell sieht auf den ersten Blick wie ein Echo Dot Max aus, ist aber erheblich größer und liefert somit auch noch besseren Sound. „Er ist im Vergleich zum Vorgängermodell um 40 Prozent kleiner und liefert den besten Sound für einen Smart Speaker dieser Größe. Um einen immersiven, raumfüllenden Sound zu erzeugen, kombiniert der neue Echo Studio einen leistungsstarken Hochleistungs-Tieftöner, der tiefe Bässe liefert, mit drei strategisch platzierten Breitband-Treibern“, schreibt Amazon in einer Pressemitteilung.

Um echtes Surround-Feeling zu erzeugen, unterstützt der neue Echo Studio auch 3D-Audio und Dolby Atmos. Zudem kann er, wie auch der Echo Dot Max, mit kompatiblen Fire TV Geräten kombiniert werden. Bis zu fünf Lautsprecher können so für ein Heimkino-Erlebnis sorgen.

Den neuen Echo Studio könnt ihr ab sofort für 239,99 Euro bei Amazon vorbestellen, auch er wird bis Ende Oktober geliefert.

Updates für Echo Show 8 und Echo Show 11

Falls ihr lieber einen Smart Speaker mit Bildschirm bevorzugt, könnte euch die aktualisierte Show-Reihe gefallen: Amazon liefert eine neue Generation des 199,99 Euro teuren Echo Show 8 sowie des 239,99 Euro teuren Echo Show 11. Beide Shows können vorbestellt werden und erscheinen später am 12. November.

Beide Modelle setzen auf eine Kombination aus In-Cell-Touch-Technologie und negativem Flüssigkristall-Design, wodurch weniger Laminierungsschichten notwendig sind und die Displays aus verschiedenen Blickwinkeln gut erkennbar bleiben. Mit über einer Million Pixeln bieten die hochauflösenden Bildschirme eine klare Darstellung – unabhängig davon, ob der Raum hell oder schwach beleuchtet ist. Die integrierte 13-Megapixel-Kamera unterstützt Videoanrufe in hoher Auflösung. Zudem wurde die nutzbare Bildschirmfläche erweitert, sodass mehr Inhalte gleichzeitig dargestellt werden können.

Auch beim Audio gibt es Änderungen: Echo Show 8 und Echo Show 11 nutzen eine neu entwickelte Architektur mit nach vorn gerichteten Stereo-Lautsprechern sowie einem zusätzlichen Tieftöner. Dadurch entsteht ein räumlicherer Klang, der sich von den bisherigen Echo Show-Modellen unterscheidet.

Angetrieben mit AZ3 und AZ3 Pro

Auch Amazon entwickelt seine eigenen Chips, die im Echo Dot Max sowie Echo Studio und Echo Show zum Einsatz kommen. AZ3 ermöglicht eine verbesserte Gesprächserkennung und sorgt dafür, dass das Erkennungswort „Alexa“ um fast 50 Prozent besser erkannt wird. AZ3 Pro liefert die gleichen Verbesserungen, hat zudem aber Unterstützung für moderne KI-Architekturen an Bord.

Alle neuen Echo-Lautsprecher sind Alexa+ ready, allerdings ist der Service weiterhin nicht in Deutschland verfügbar.