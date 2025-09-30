appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 30. September (2 News)

Was passiert in der Apple-Welt? Unser News-Ticker verrät es euch kurz und kompakt.

+++ 13:24 Uhr – Jetzt verfügbar: Philips Hue Secure Video Doorbell +++

Ich persönlich bin wirklich sehr gespannt auf dieses neue Produkt. Die Türklingel mag zwar etwas teurer sein als die Konkurrenz, dafür ist aber die Integration in das Hue-System spitze. Die Klingel hat ein Zigbee-Modul und kann den Alarm so blitzschnell an den Chime und die Hue-Lichter im Haus weiterleiten. Mehr Infos zum Launch findet ihr im Hueblog.


+++ 12:16 Uhr – Auslosung des Wochenend-Gewinnspiels +++

Am Wochenende haben wir ein cooles Smart Home Set von Nanoleaf verlost. Über den Gewinn darf sich Hendrik aus Wedemark freuen, er bekommt in den nächsten Tagen Post von uns. Die richtige Antwort lautete Paris.

Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

