appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 30. September (2 News)

+++ 13:24 Uhr – Jetzt verfügbar: Philips Hue Secure Video Doorbell +++
Ich persönlich bin wirklich sehr gespannt auf dieses neue Produkt. Die Türklingel mag zwar etwas teurer sein als die Konkurrenz, dafür ist aber die Integration in das Hue-System spitze. Die Klingel hat ein Zigbee-Modul und kann den Alarm so blitzschnell an den Chime und die Hue-Lichter im Haus weiterleiten. Mehr Infos zum Launch findet ihr im Hueblog.
+++ 12:16 Uhr – Auslosung des Wochenend-Gewinnspiels +++
Am Wochenende haben wir ein cooles Smart Home Set von Nanoleaf verlost. Über den Gewinn darf sich Hendrik aus Wedemark freuen, er bekommt in den nächsten Tagen Post von uns. Die richtige Antwort lautete Paris.