JBL und Harman Kardon: Vier neue Lautsprecher-Produkte vorgestellt

Der bekannte Audio-Hersteller Harman hat mit den beiden Marken JBL und Harman Kardon gleich zwei heiße Eisen im Feuer, wenn es um Lautsprecher und andere Audio-Produkte geht. Nun hat Harman gleich vier Produktneuheiten der beiden Marken präsentiert, die sich für unterschiedlichste Anwendungszwecke eignen, beispielsweise für Parties, im Outdoor-Bereich oder auch für das heimische Wohnzimmer.

JBL PartyBox 720

Den Anfang macht die JBL PartyBox 720, die neben JBL Pro Sound auch über eine eigene Lichtshow verfügt. Mit satten 800 Watt und integriertem AI Sound Boost liefert die neue Partybox einen kraftvollen Sound und tiefe Bässe für die nächste Party. Die JBL PartyBox 720 bietet eine dynamische Lichtshow, breitere und stabilere Räder im Vergleich zur Vorgängergeneration, sowie einen ergonomischen Griff für einen flexiblen In- und Outdoor-Einsatz.

Darüber hinaus ist das Gerät auch mit zwei optionalen austauschbaren Akkus nutzbar, die jerweils bis zu 15 Stunden Spielzeit liefern – so kann die Musik auch ohne Netzanschluss weiterlaufen. Die neue JBL PartyBox 720 ist spritzwasserfest nach IPX4, mit zwei XLR-Eingängen für Mikrofone, Gitarre oder DJ-Konsole ausgestattet, und kann ab dem 1. Oktober dieses Jahres für 899,99 Euro bei JBL bestellt werden.

JBL Boombox 4

Auch die etwas kleinere neue JBL Boombox 4 ist mit JBLs neuer AI Sound Boost-Technologie ausgestattet und zudem mit 5,9 kg fast ein Kilogramm leichter als ihr Vorgängermodell. Trotz des reduzierten Gewichts liefert die Boombox 4 satte 50 Prozent mehr Akkuleistung. Mit leuchtenden JBL Logos, die je nach Einstellung in Weiß oder Orange erscheinen, wird der Bass in der neuen Generation auch visuell spürbar. Zwei Auswahlmodi, Deep Bass oder Punchy Bass, definieren das Klangbild individuell, während der Lautsprecher automatisch für die optimale Wiedergabe sorgt.

Die robuste Neuauflage präsentiert sich darüber hinaus mit einem verstärkten Standfuß und einem nach IP68 wasser- und staubdichten Gehäuse. Durch die integrierte Auracast-Funktion lässt sich der Lautsprecher im Handumdrehen mit weiteren kompatiblen JBL Lautsprechern verbinden. Zudem wird eine bis zu 28-stündige Akkulaufzeit, ein austauschbarer Akku und verlustfreies USB-C-Audio für kabelgebundenes digitales Hören geboten. Die JBL Boombox 4 ist ab dem 8. September 2025 in den Farben Schwarz, Blau und Camouflage für 499,99 Euro bei JBL erhältlich.

Harman Kardon Aura Studio 5

Mit dem Harman Kardon Aura Studio 5 stellt der Hersteller die neueste Weiterentwicklung der bekannten Lautsprecher-Serie vor. Der immersive Heimlautsprecher verfügt erneut über ein edles Design und einer von der Natur inspirierten Lichtprojektion für eine angenehme Atmosphäre im Raum.

Im Inneren des Lautsprechers sorgt ein neu entwickeltes Drei-Wege-System für eine optimale Soundleistung. Sechs Full-Range-Treiber, ein Subwoofer und erstmals ein speziell abgestimmter Hochtöner sollen einen detailreichen Sound mit ausgewogener Tiefe liefern. Durch die Constant Sound Field-Technologie entsteht ein besonders weites Klangbild, das unabhängig vom Standort im Raum für den besten Klang sorgt.

Der Lautsprecher unterstützt Bluetooth für kabelloses Streaming, lässt sich über Auracast mit weiteren Geräten im Zuhause verbinden und ermöglicht so eine unkomplizierte Erweiterung auf mehrere Räume. Mit der Harman Kardon ONE-App können sowohl Audio- als auch Lichteinstellungen individuell angepasst werden. Der Harman Kardon Aura Studio 5 ist ab dem 3. November 2025 zum Preis von 329,99 Euro bei Harman Kardon erhältlich.

Harman Kardon SoundSticks 5

Mit den Harman Kardon SoundSticks 5 kommt die neueste Weiterentwicklung eines der weltweit bekanntesten Lautsprechersysteme auf den Markt. „Seit ihrer Einführung begeistern die SoundSticks sowohl Designliebhaber als auch Audiophile mit ihrer unverwechselbaren Silhouette“, heißt es von Harman Kardon. „Nun führt das Lautsprechersystem SoundSticks 5 dieses Erbe fort – mit herausragendem Klang, modernster Konnektivität und zeitlosem Design.“

Die SoundSticks 5 wollen sowohl optisch als auch akustisch überzeugen: Durch die neu integrierten Hochtöner in jedem Satellitenlautsprecher entsteht ein Drei-Wege-Akustikdesign. Der nach unten abstrahlende Subwoofer liefert kräftige Bässe, während die beiden Seidenkalotten-Hochtöner und die Mittelton- Treiber für eine klare Wiedergabe von Stimmen und Instrumenten sorgen. Ein neues Ambient-Light-System bietet fünf dynamische, von der Natur inspirierte Lichteinstellungen sowie die Möglichkeit, jede beliebige statische Farbe passend zu Stimmung oder Raum zu wählen.

Die Harman Kardon SoundSticks 4 werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und sind in transparentem Weiß oder in Schwarz mit Rauchglas-Effekt erhältlich. Zudem wird Bluetooth 5.4 unterstützt und ein HDMI ARC-Anschluss geboten, so dass sich die Lautsprecher in jedes TV-Setup einbinden lassen. Die Harman Kardon SoundSticks 5 sind ab dem 23. November 2025 auf der Website von Harman Kardon für 329,99 Euro erhältlich.