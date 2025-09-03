Opera für iPhone und iPad präsentiert „fortschrittlichstes Tab-Management-System“

Operas neues Tab-Managment für iOS

Der norwegische Browserhersteller hat ein großes Update für seinen mobilen Browser Opera (App Store-Link) vorgelegt. Die neueste Version von Opera für iOS bringt das laut Hersteller „fortschrittlichste Tab-Management-System“ auf die Plattform – und richtet sich damit ganz klar an überforderte Safari- und Chrome-Nutzer.

Mit dem Update zieht ein ganzes Bündel an neuen Funktionen ein, die wir bisher eher vom Desktop kannten. Dazu gehören:


  • Raster- und Listenansicht: Für mehr Übersicht beim Tab-Wechsel
  • Farbcodierte Tab-Gruppen: Ideal, um Arbeit, Urlaub oder Shopping sauber zu trennen
  • Tab-Suche: Einfach ein Stichwort eingeben und die gesuchte Seite erscheint sofort
  • Außerdem kann man jetzt intuitiv zwischen normalen, privaten und synchronisierten Tabs hin und her wischen.
Tab-Ansicht in Opera für iOS.
Verschiedene Tab-Ansichten sorgen für mehr Übersicht.

„Manche Leute sagen, wir übertreiben es mit den Tabs – und das tun wir auch. Weil wir es kontrollieren können“, sagt Jona Bolin, Produktmanager bei Opera, mit einem Augenzwinkern.

Opera führt optimierte Tab-Verwaltung ein

Farben für Tab-Gruppen.
Tab-Gruppen können farblich markiert werden.

Und tatsächlich: Die neue Tab-Verwaltung wirkt durchdacht und zeigt, dass Opera die Bedürfnisse von mobilen Power-Usern verstanden hat. Ob das reicht, um eingefleischte Safari-Fans zum Wechsel zu bewegen, bleibt offen – aber der Ansatz ist vielversprechend.

Der mobile Opera Browser, der auch einen VPN an Bord hat, kann kostenlos aus dem App Store geladen und auf iPhone und iPad installiert werden. Version 6.1.0 stet ab sofort zum Download bereit.

