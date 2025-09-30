Dreame X40 Ultra Complete: Ehemaliges Top-Modell jetzt für 699 Euro

Als der Dreame X40 Ultra Complete im April 2024 auf den Markt kam, hat er noch stolze 1.499 Euro gekostet. Mittlerweile sind der X50 und der X50 Matrix erschienen und der Preis des ehemaligen Top-Modells fällt immer weiter. Bei MediaMarkt bekommt ihr den Dreame X40 Ultra Complete in Schwarz mittlerweile für nur 699 Euro (zum Angebot).

Ich lehne mich einfach mal weit aus dem Fenster und behaupte: Hier bekommt ihr richtig viel Produkt für relativ wenig Geld. Natürlich sind 699 Euro immer noch eine stolze Summe, im direkten Vergleich mit Modellen unter 1.000 Euro muss sich der Dreame X40 Ultra Complete aber definitiv nicht verstecken.

Diese beiden Funktionen fehlen im Vergleich zum X50

Der Dreame X40 Ultra Complete kann fast alles. Im Vergleich zum Nachfolger müsst ihr auf das „Klettern“ verzichten, der neuere Dreame X50 kann über vier Zentimeter hohe Türschwellen überwinden. Die habe ich bei mir zu Hause nicht, wohl aber lange Haare – auch mit denen kann der X50 dank einer neuen Bürste auf Dauer besser umgehen. Am Ende ist es ein kleiner Komfort-Gewinn, beim X40 Ultra Complete muss man die Bürste halt alle paar Monate reinigen.

Ansonsten bringt der 699-Euro-Roboter alle möglichen Features mit. Die Wischpads werden mit 70 Grad heißem Wasser gereinigt und die Saugleistung beträgt 12.000 Pa. Wischpads und Seitenbürste können ausfahren, dank Kamera-Technik werden auch kleine Hindernisse zuverlässig erkannt. Der X40 hebt sogar seine beiden Bürsten an, wenn Flüssigkeiten auf dem Boden entdeckt werden, und wischt die betroffenen Stellen zunächst einmal.

Wenn es für euch zwar eine Top-Marke sein soll, aber nicht unbedingt das neueste Top-Modell, dann scheint der Dreame X40 Ultra Complete zum Angebotspreis eine interessante Wahl zu sein. Bei mir zuhause ist auf einer Etage der baugleiche X40 Master mit der Festwasser-Station unterwegs, hier gibt es auch nach etlichen Monaten keinen Grund für Beschwerden.