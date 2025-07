Footpath: Meine meistgenutzte Routenplanungs-Apps für Outdoor-Aktivitäten

Wer kennt das nicht: Man möchte einen Spaziergang oder eine Radtour machen, aber weiß nicht, wie lang die geplante Route letztendlich wird. In diesem Fall setze ich schon seit längerer Zeit auf die praktische App Footpath. Letztere ist eine App für iPhone, iPad und die Apple Watch, die bereits seit April 2013 im deutschen App Store vertreten ist und noch immer regelmäßig mit Updates versehen wird.

Footpath (App Store-Link) wurde von Half Mile Labs unter der Leitung von Eric Wolfe im US-amerikanischen Kalifornien entwickelt und kann kostenlos auf iPhones und iPads geladen werden. Die Anwendung ist etwa 116 MB groß, erfordert iOS/iPadOS 16.0 bzw. watchOS 9.0 oder neuer, und kann vollständig in deutscher Sprache verwendet werden. Die Finanzierung erfolgt über ein optionales „Elite“-Abo, das 3,99 Euro/Monat oder 24,99 Euro/Jahr kostet.

Die Hauptaufgabe von Footpath ist es, Nutzern und Nutzerinnen eine schnelle Routenplanung zu ermöglichen, ohne vorher auf ein GPS-Gerät zurückgreifen zu müssen. Dazu greift die App in der Basisversion auf OpenStreetMaps zurück. In der optionalen „Elite“-Variante kann auch weiteres Kartenmaterial, beispielsweise OpenCycleMaps, Thunderforest Landscape oder auch USGS Topo Maps für die USA und Kanada verwendet werden, zudem gibt es Radwege, Lawinenhangabschattung und Höhenlinien.

Mit Footpath lässt sich über ein einfaches Einzeichnen auf der gewünschten Route schnell eine Planung dieser vornehmen. Dabei kann man angeben, ob man zu Fuß (Gehen, Laufen, Wandern, Bergsteigen, Eislaufen usw.), per Fahrrad, schwimmend, mit dem Boot oder Fahrzeug unterwegs sein möchte, und auch wahlweise Straßen in die Routenplanung mit einbeziehen oder auslassen.

Anhand dieses Profils erstellt Footpath dann eine passende Route, die dann entweder gespeichert (in der Basisversion bis zu fünf Routen), als GPX-Route, GPX-Track, FIT- und TCX-Kurs für Garmin- und Wahoo-Geräte, als CSV-Anweisung oder als KML-Datei exportiert werden kann. Der Routen-Export ist Elite-Nutzern und -Nutzerinnen vorbehalten. Alternativ lassen sich erstellte Routen auch als URL sowie als Karten- oder Foto-Ansicht über das Teilen-Menü des iPhones oder iPads weiterleiten. Ist man Footpath-Elite-User, werden die erstellten Routen auch per iCloud zwischen verschiedenen Geräten synchronisiert.

Inklusive Navigation mit Abbiegehinweisen und Sprachführung

Das Prozedere von Footpath ist dabei ganz einfach: Über einen Stift-Button am unteren Bildschirmrand in der Kartenansicht aktiviert man die Möglichkeit, mit dem Finger auf der Karte zu zeichnen. Nachdem man seine Route abgezeichnet hat, berechnet die App automatisch die Länge, und zeigt wahlweise in einer grafischen Ansicht auch das Höhenprofil der Route an. Über eine Umkehren-Option lässt sich außerdem der schnellste Rückweg zum Ausgangspunkt generieren, sofern man eine Route von A nach B angegeben hat. Footpath unterstützt auch eine Routenerstellung ohne das „Einrasten“ der Strecke an bekannten Wegen und Straßen.

Im Anschluss an eine erstellte Route kann man sich auf dieser auch direkt über die Footpath-App navigieren lassen. In der Elite-Version gibt es sogar eine Sprachführung samt Abbiegehinweisen, sowie Audioanweisungen auf dem iPhone und der Apple Watch. Routen können vorab mit Abbiegehinweisen für eine Sprachführung gespeichert werden, um dann eine komplette Offline-Navigation zu ermöglichen.

Für die nächste Rad- oder Motorrad-Tour, Wanderung oder Navigation mit dem Auto ist Footpath daher eine wirklich ansehnliche, einfach zu bedienende und vor allem extrem praktische Applikation. Bei mir kommt die nützliche App häufig bei der Planung von Rad- und Wandertouren sowie bei Spaziergängen durch Städte zum Einsatz. Durch den Export von GPX-Dateien ist es auch möglich, erstellte Routen in anderen GPS-Apps oder -Geräten zu verwenden, oder die geplante Route an begleitende Personen weiterzuleiten. So können alle Beteiligten von der erstellten Route profitieren.