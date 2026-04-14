Abfahrt!: Neue Echtzeit-ÖPNV-App bedient 28 europäische Länder

Der Berliner Indie-Entwickler Leonard Scharf hat eine neue Anwendung für das iPhone auf den Weg gebracht, die Echtzeit-Abfahrtszeiten des öffentlichen Nahverkehrs anzeigt. Das Tolle daran: Dies gilt nicht nur für eine Stadt oder ein Land, sondern gleich für 28 europäische Länder, versammelt in einer einzigen App. „Egal ob U-Bahn in Berlin, Tram in Zürich oder Bus in Prag: Die App öffnen, und man sieht sofort, was in der Nähe gerade fährt“, berichtet Leonard Scharf.

Abfahrt! (App Store-Link) von Leonard Scharf ist im Januar dieses Jahres für iOS veröffentlicht worden, eine Android-Version soll in Kürze folgen. Auch eine Webvariante gibt es bereits, ebenso wie eine Unterstützung für die Pebble-Smartwatch. Über eine API können auch Betreiber von Displays im öffentlichen Raum von den Informationen Gebrauch machen. Abfahrt! ist lediglich 2,2 MB groß, benötigt iOS 17.0 oder neuer auf dem iPhone und steht auch in deutscher Sprache bereit. Die private Nutzung der App ist komplett kostenlos und verzichtet auf In-App-Käufe, Werbung oder Abos.

Abfahrt! kann am ehesten als benutzerfreundliche und leistungsstarke Anwendung, die Reisenden Echtzeit-Informationen zu öffentlichen Verkehrsmitteln bietet, beschrieben werden. Ob Bahn, Bus, Straßenbahn oder U-Bahn: Die App aggregiert Daten von über 100 europäischen Verkehrsverbünden und Bahnbetreibern und stellt sie übersichtlich dar. Besonders praktisch ist die Integration von Live-Abfahrtszeiten, Verspätungen und Gleisänderungen, so dass Nutzer und Nutzerinnen auch im Ausland stets auf dem neuesten Stand sind.

Ein zentrales Feature von Abfahrt! ist die Echtzeit-Anzeige von Abfahrten und Ankünften, inklusive Verspätungen und Ausfällen. User können ihre häufig genutzten Strecken als Favoriten speichern und erhalten so mit einem Blick alle relevanten Informationen. Die App unterstützt auch die Suche nach Verbindungen zwischen zwei Punkten und zeigt dafür auch Umsteigeoptionen an. Zudem lassen sich Benachrichtigungen für bestimmte Züge oder Haltestellen einrichten, um keine wichtige Abfahrt zu verpassen. Die intuitive Bedienoberfläche macht es einfach, selbst komplexe Reisepläne zu organisieren.

Dunkelmodus und schneller Abfahrtszugriff inklusive

Abfahrt! ist auf Deutsch und Englisch verfügbar, unterstützt einen Dark Mode für eine angenehme Nutzung bei Nacht und setzt auf farbkodierte Linien für U-Bahn, S-Bahn, Tram, Bus und Regionalbahn. Wer die App öffnet, sieht nach der Standortfreigabe gleich auch die nächsten Abfahrten in der Nähe, die sich je nach Auswahl im Umkreis von 500 m, 1 km oder 2 km befinden.

Entwickler Leonard Scharf legt zudem großen Wert auf Datenschutz und betont, dass keine unnötigen Berechtigungen abgefragt werden. Die App ist zudem EU-gehostet und demnach „Made in Europe“, verzichtet auf Tracking, das Anlegen von Accounts und blendet keinerlei Werbung ein. Als hauptberuflicher iOS-Entwickler bei DKB war es Scharf wichtig, eine „saubere, native Entwicklung“ auf den Weg zu bringen. „Die App ist 100 Prozent Swift und dabei nur 2,1 MB groß“, berichtet Leonard Scharf in einer E-Mail an uns.

Abfahrt! integriert daher auch verschiedene iOS-eigene Features, darunter Live-Aktivitäten auf dem Sperrbildschirm, iOS-Kurzbefehle, Widgets für den Homescreen in kleiner und mittlerer Größe, ebenso wie ein Lockscreen-Widget. Auf den ersten Blick sieht Abfahrt! sehr vielversprechend aus: Bei meinen nächsten Städtereisen werde ich sicherlich auf die App zurückkommen. Was mir persönlich jetzt noch fehlt, ist eine iPad-Version sowie eine Möglichkeit, Infos aus der App auch auf der Apple Watch anzeigen zu lassen. Aber vielleicht reicht der Entwickler diese Funktionen ja mit den kommenden Updates noch nach. Weitere Informationen zur App gibt es auch auf der offiziellen Website.